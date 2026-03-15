Yeni trafik cezalarının uygulanmaya başladığı tarihten bugüne kadar en çok tartışılan konuların arasından gelen multimedya ekran kullanımına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

HABERİN ÖZETİ Multimedya ekran cezalarıyla ilgili yeni açıklama! İçişleri Bakanlığı duyurdu İçişleri Bakanlığı, yeni trafik cezaları kapsamında tartışmalara neden olan multimedya ekran kullanımına ilişkin cezai yaptırımların yeni yönetmelik düzenlenene kadar durdurulduğunu ve bu tarihten itibaren uygulanan cezaların iptal edildiğini duyurdu. Araçlarda multimedya ve görüntü cihazı kullanımına yönelik cezai yaptırımların yeni yönetmelik düzenleninceye kadar durdurulduğu açıklandı. 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren bu çerçevede uygulanan cezaların iptal edildiği aktarıldı. Sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak fiiline yönelik düzenleme yapılmıştı. Denetimler, 1 Nisan'a kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla gerçekleştirilecek.

CEZALAR İPTAL EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"27 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin olarak “sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak” fiiline yönelik düzenleme yapılmıştır.

Düzenlemeye ilişkin konunun taraflarının da görüşleri alınarak trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde, kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesini teminen gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, anılan hükme ilişkin yaptırımların uygulanması durdurulmuştur. Bu kapsamda 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren gerçekleşen cezai yaptırımların iptaline karar verilmiştir.

DENETİMLER SADECE BİLGİLENDİRME İÇİN YAPILACAK

Öte yandan; araçlara sonradan ilave edilen müzik sistemlerine yönelik denetimler 1 Nisan’a kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla gerçekleştirilecek, bu tarihten itibaren ise ilgili kanun kapsamında denetimlere devam edilecektir"

