APP plaka düzenlemesinde isim karışıklığı: Plakasında APP yazanlar da kuyruğa girdi!

Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemelerin ardından standart dışı plaka kullanan araç sahiplerine yönelik cezaların artması, Manisa'da benzeri görülmemiş bir yoğunluğa neden oldu.

1 Nisan 2026 tarihine kadar verilen süre daralırken, plaka harf grubu "APP" ile başlayan vatandaşlar, plakalarının sahte olduğu endişesiyle şoförler odasının kapısını çaldı.

8 YILIN REKORU KIRILDI: 2 GÜNDE BİNLERCE PLAKA

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nda son yılların en büyük hareketliliği yaşanıyor. Günlük ortalama 40 adet olan plaka basım sayısı, son günlerde adeta patlama yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Oda Başkanı Cahit Güden, talebin boyutunu şu rakamlarla özetledi: "Normalde günde 40 plaka basarken, geçtiğimiz Cuma günü 420, Pazartesi günü ise 596 adet plaka bastık. Son 8 yılın rekoru kırıldı. İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla 1 Nisan’a kadar cezai işlem yerine uyarı yapılacak ancak vatandaşlarımız bayram tatili öncesi işini garantiye almak istiyor."

"APP" HARF GRUBU OLANLAR KORKMASIN!

Manisa’daki yoğunluğun bir diğer sebebi ise ilginç bir isim benzerliği. Bazı araçların resmi plaka harf grubunun "APP" olması, "Standart dışı APP plaka yasaklandı" haberlerini duyan vatandaşlarda paniğe yol açtı.

Başkan Güden, kafa karışıklığını gidermek adına şu kritik uyarıyı yaptı: "Bizim odamız tarafından verilen, üzerinde mühür ve barkod bulunan APP harf grubuna sahip plakalar tamamen yasaldır. Bunlar standart dışı değildir; sadece harf grubu benzerliğidir. Vatandaşlarımız 'plakamda APP yazıyor diye ceza yer miyim?' diye korkmasın. Şüphe duyanlar gelip odamızdan bilgi alabilir."

1 NİSAN’DAN SONRA NE OLACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda, 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren kalın yazı tipi kullanılan, üzerinde vida deliği bulunan veya mühürsüz olan standart dışı plakalar için denetimler çok daha sıkı bir hal alacak. Belirlenen bu son tarihe kadar olan süreçte trafik ekipleri denetimlerde sürücülere öncelikle uyarıda bulunarak plakalarını değiştirmeleri için süre tanıyacak. Ancak bu geçiş sürecinin ardından standartlara uymayan plakaları kullanmaya devam eden araç sahipleri için ağır para cezaları uygulanmaya başlanacak ve bu araçlar plaka kusuru nedeniyle muayeneden geçememe gibi ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.