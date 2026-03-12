Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

5 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu! 13 gözaltı

Uşak’ta bir vatandaşın sosyal medya üzerinden düşük faizli kredi vaadiyle dolandırıldı. Durumu ekiplere bildiren vatandaşın şikayeti üzerine dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunun düğmesine basıldı. 5 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
5 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu! 13 gözaltı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 09:11

Uşak’ta yaşayan bir kişi sosyal medya üzerinden düşük faizli kredi verileceği vaadiyle binlerce lira dolandırıldı. Şikayet üzerine Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatıldı.

İŞİN İÇİNDE YASA DIŞI BAHİS DE VARMIŞ

Soruşturma kapsamında Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen teknik ve dijital incelemelerde, şüphelilerin sosyal medya hesapları aracılığıyla vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Yapılan çalışmalarda ayrıca şüphelilerin faaliyetleriyle de bağlantılı oldukları tespit edildi.

13 GÖZALTI

Delillerin toplanmasının ardından 24 şüpheli hakkında kararı verildi. Uşak merkezli olarak Aydın, İzmir, Ağrı ve Batman’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerden 8’inin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, 3 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.
Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
11 Mart Çarşamba reyting sonuçları 2026: Yeraltı, Eşref Rüya, Kuruluş Orhan…Dün en çok ne izlendi?
Adana’da hareketli dakikalar: "Kendimi yakacağım" diyen genç mahalleyi ayağa kaldırdı!
Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram altın geriledi: İşte 12 Mart 2026 güncel altın fiyatları
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#soruşturma
#gözaltı
#yasa dışı bahis
#siber suçlar
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.