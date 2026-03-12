Adana’da hareketli dakikalar: "Kendimi yakacağım" diyen genç mahalleyi ayağa kaldırdı!

Adana merkez Çukurova ilçesi’ne bağlı Huzurevleri Mahallesi 77173 Sokak'taki 15 katlı bir apartmanın 9’uncu katında meydana gelen olayda iddiaya göre, madde etkisinde olduğu öne sürülen 25 yaşındaki E.A., eline aldığı kolonya şişesiyle kendisini ve evini yakacağını söyleyerek bağırmaya başladı.

"POLİS VE İTFAİYE GİTMEZSE EVİ YAKARIM"

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri görünce daha da sinirlenen genç, "Polis ve itfaiye gitmezse evi yakarım" diyerek balkondan tehditler savurdu. Polisleri istemediğini söyleyen genç, "Polisler gitsin, polisleri sevmiyorum" diye bağırdı.

Olay yerine sevk edilen müzakereci polisler, E.A.‘yı kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ekipleri de merdivenle daireye girmeye çalışınca daha da sinirlenen E.A. "Polis ve itfaiye gitsin bir şey yapmayacağım. Zorla evime girmeye çalışıyorlar, hakkımda şikayet yok" diyerek bağırıp, tehditler savurdu.

4 SAAT SONUNDA İKNA EDİLDİ

E.A., yaklaşık 4 saatin sonunda ikna edildi ve kapıyı açıp aşağı indi. E.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. E.A.'nın daha önceden de evini yakmaya çalıştığı öğrenildi.