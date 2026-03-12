Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Adana’da hareketli dakikalar: "Kendimi yakacağım" diyen genç mahalleyi ayağa kaldırdı!

Çukurova’da 15 katlı bir binanın 9. katında balkona çıkan 25 yaşındaki E.A., kolonya dökerek kendisini ve evi yakacağını söyledi. Polisleri sevmediğini bağırarak ekiplerin gitmesini isteyen genç, müzakereci polislerin 4 saatlik çabası sonucu ikna edilerek emniyete götürüldü.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 03:48
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 03:48

merkez Çukurova ilçesi’ne bağlı Huzurevleri Mahallesi 77173 Sokak'taki 15 katlı bir apartmanın 9’uncu katında meydana gelen olayda iddiaya göre, madde etkisinde olduğu öne sürülen 25 yaşındaki E.A., eline aldığı kolonya şişesiyle kendisini ve evini yakacağını söyleyerek bağırmaya başladı.

Adana’da hareketli dakikalar: "Kendimi yakacağım" diyen genç mahalleyi ayağa kaldırdı!

"POLİS VE İTFAİYE GİTMEZSE EVİ YAKARIM"

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri görünce daha da sinirlenen genç, "Polis ve itfaiye gitmezse evi yakarım" diyerek balkondan tehditler savurdu. Polisleri istemediğini söyleyen genç, "Polisler gitsin, polisleri sevmiyorum" diye bağırdı.

Adana’da hareketli dakikalar: "Kendimi yakacağım" diyen genç mahalleyi ayağa kaldırdı!

Olay yerine sevk edilen müzakereci polisler, E.A.‘yı kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ekipleri de merdivenle daireye girmeye çalışınca daha da sinirlenen E.A. "Polis ve itfaiye gitsin bir şey yapmayacağım. Zorla evime girmeye çalışıyorlar, hakkımda şikayet yok" diyerek bağırıp, tehditler savurdu.

Adana’da hareketli dakikalar: "Kendimi yakacağım" diyen genç mahalleyi ayağa kaldırdı!

4 SAAT SONUNDA İKNA EDİLDİ

E.A., yaklaşık 4 saatin sonunda ikna edildi ve kapıyı açıp aşağı indi. E.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. E.A.'nın daha önceden de evini yakmaya çalıştığı öğrenildi.

Adana’da hareketli dakikalar: "Kendimi yakacağım" diyen genç mahalleyi ayağa kaldırdı!
ETİKETLER
#adana
#polis
#İntihar Girişimi
#Huzurevleri
#Madde Etkisi
#Yaşam
