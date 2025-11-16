Menü Kapat
Hava Durumu
16°
Kanepenin altını çakmakla kontrol ederken evi yaktı! Yaşlı çifti komşular kurtardı

Antalya'da yaşayan yaşlı çiftin hatası canlarına mal oluyordu. Yaşlı kadın ilaçlamanın ardından kanepenin arkasını kontrol etmek için çakmak yaktı. Ancak kanepenin örtüsü alev alınca ortalık bir anda dumanla kaplandı. Çevredekilerin dumanları fark etmesiyle yaşlı çift komşuları tarafından kurtarıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2025
16:24
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
16:24

’nın ilçesinde 2 katlı evlerinde yaşayan Hatice ve Mehmet Tekin çifti, evlerini ilaçlattı. Sonrasında evini temizlemek isteyen yaşlı kadın, kanepenin arkasını kontrol etmek istedi. Karanlık alanı daha iyi görebilmek için çakmak yakmasıyla hayatının şokunu yaşadı. Kanepe örtüsü çakmağın ateşiyle bir anda alev aldı, yaşlı kadın ateşi söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı ve alevler diğer eşyalara da sıçradı.

DUMANLARI KOMŞULAR FARK ETTİ

Yaşlı kadın 112’yi arayarak yardım istemeye çalışırken, evden çıkan dumanlar tarafından fark edildi. Eve gelen vatandaşlar hemen Hatice Tekin ve hasta olan eşi Mehmet Tekin'i dışarı çıkardı. Kısa sürede yayılan alevler, komşular tarafından söndürülmeye çalışılırken, ekipleri de olay yerine gelerek müdahalede bulundu. 45 dakikalık bir çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

“İHTİYARLARIN EVİ YANIYOR”

Yangın sırasında yaşlı çifti evden çıkaran Mehmet Kabak, "Evde oturuyordum, duman gördüm. Hanım geldi, ‘ihtiyarların evi yanıyor' dedi. Koştum baktım hemen, birini polis memuru çıkardı, diğerini de ben çıkardım. 2 kişi vardı içerde" dedi.

