Korkunç yangında evde mahsur kaldılar! 2'si çocuk 4 kişiyi itfaiye kurtardı

Erzincan Demetevler Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AİLE EVDE MAHSUR KALDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredekilerin yardımıyla evde bulunan 2’si çocuk 4 kişilik aileyi tahliye etti.

EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.