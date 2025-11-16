İzmir'de hayvansever kadın ve 20'den fazla kedisi yangında can verdi

Olay, dün gece saatlerinde Mermerli Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Şule Çörekçi'nin evinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YANGININ SOBADAN ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLİYOR

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla yangın kontrol altına alındı. Ancak yapılan incelemede, evde mahsur kalan hayvansever kadın Şule Çörekçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk değerlendirmelere göre yangının sobadan çıktığı düşünülürken, evde Çörekçi’nin özenle baktığı 20’den fazla kedi de alevlerden kurtarılamayarak telef oldu. Talihsiz kadının cansız bedeni, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.