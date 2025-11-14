Tayland'dan 200 egzotik hayvanla beraber geldi: Her birinin değeri dudak uçuklatıyor

Ben Gurion Havalimanı'nda bir yolcu şüphe çekti. Tayland'dan geldiği öğrenilen yolcuyu, gümrük memurları durdurdu ve herkesi şoke eden gerçek gün yüzüne çıktı. Yolcunun yanında 200 egzotik hayvan ve yüklü miktarda para getirdiği fark edildi.

YILANLAR, KAPLUMBAĞA, KERTENKELE, AMFİBİ...

İsrail'e kayıtsız bir şekilde, 186 yılan, kaplumbağa, yengeç, kurbağa, kertenkele ve amfibilerle girmeye çalışan yolcunun İsrailli olduğu öğrenildi. New York Post'un haberine göre, kertenkeleler küçük bir kutuya, yılanlar ise plastik bir torbaya sıkıştırtılmış haldeydi. Bir kurbağa da küçük, dairesel bir plastik kutunun içindeydi. Bu hayvanların değerinin on binlerce dolar olduğu tahmin ediliyor.

HAYVANLAR KÖKEN ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEK

İsrail'in TPS-IL haber ajansına göre yetkililer konu üzerine açıklama yaptı ve şunları söyledi:

"Bunlar istilacı hale gelebilecek ve yerel yaban hayatı ve tarım için tehdit oluşturabilecek çeşitli türlerdir. Tecrübeler, uygun veteriner muayenesinden geçmeden gelen kaçak hayvanların genellikle tehlikeli parazitler ve hastalıklar taşıdığını ve çoğunun varıştan kısa bir süre sonra öldüğünü gösteriyor."

İsrailli yetkililer, ele geçirilen hayvanların tamamının yolculuktan sağ çıktığını ancak zorlu koşullarda, yiyeceksiz ve aşırı sıcağa maruz kalarak taşındıklarını söyledi.

Yetkililer şimdi bu hayvanları köken ülkelerine geri göndermek için çaba gösteriyor.