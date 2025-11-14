Menü Kapat
14°
 Berrak Arıcan Baş

Sadece 25 km gidecekken yanlış yola saptı ve ülke değiştirdi, açıklaması da şaşırttı

Fransa'da doktora gitmek için yola çıkan 85 yaşındaki adam, yolda aracıyla ilerlerken bir kez yanlış yola girdi ve asla geri dönmedi. 1500 kilometre ilerleyen yaşlı adam 'yanlışlıkla' soluğu farklı bir ülkede aldı.

Sadece 25 km gidecekken yanlış yola saptı ve ülke değiştirdi, açıklaması da şaşırttı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2025
09:52
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
09:52

'nın batısında hayatını idame ettiren 85 yaşındaki adam, Airvault kasabasında bulunan doktoruna gitmek için yola çıktı. Sadece 25 kilometre yol gitmesi gerekirken bir kez yanlış yola sapmasıyla ise dünyası değişti. 1500 kilometre ilerleyen fark etmeden ülke değiştirdi ve soluğu 'da aldı.

Fransız kamu radyosu ici'ye konuşan emekli adam, ilginç yolculuğuyla ilgili, "Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Yalnızca bir kez yanlış yola saptım" açıklamasını yaptı.

Sadece 25 km gidecekken yanlış yola saptı ve ülke değiştirdi, açıklaması da şaşırttı

''SADECE YOLU ŞAŞIRDIM''

Belçika'nın Nieuwsblad gazetesinden aktarılan bilgiye göre yaşlı adam, farkında olmadan sürekli doğuya doğru ilerledi ve sonunda Hırvatistan sınırına ulaştı. Bugüne kadar hiç kaybolmadığını, hafıza veya bilişsel bir sorunu olmadığını söyleyen adam, sadece bir noktada yolu şaşırdığını belirtti.

YAKINLARI KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Yakınları, yaşlı adam akşam buluşmasına gelmeyince kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri, cep telefonu sinyalinden adamın Fransa2dan yaklaşık 1500 kilometre uzakta, Hırvatistan'da olduğunu tespit etti.

Yetkililer, adamın sağlık durumunun iyi olduğunu ve en kısa sürede Fransa'ya getirileceğini açıkladı.

