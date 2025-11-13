Menü Kapat
14°
Dünya
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Toprak altında hazine bulanların sayısı artıyor: Metal dedektörü hobisi sayesinde altın paraları var!

Metal dedektörü kullanarak toprak altında servet bulanların sayısı İngiltere'de her geçen gün artıyor. Sadece 2024 yılında 1446 eser keşfedildi. Hazine buluntuları arasında ise altın paralar, gümüş, çeşitli tarihi objeler var.

Toprak altında hazine bulanların sayısı artıyor: Metal dedektörü hobisi sayesinde altın paraları var!
Berrak Arıcan Baş
|
13.11.2025
|
13.11.2025
'de 2023 yılının rekoru kırıldı. 2023'te toprak altından çıkan buluntuların sayısı 1266 iken 2024'te bu sayı rekor kırdı ve 1446 eser keşfedildi. Kendisini 'tam bir tarih meraklısı' olarak tanımlayan Emma Yousell de metal dedektörü ile bulduğu hazinelerden bahsetti ve herkesi şaşırttı.

Toprak altında hazine bulanların sayısı artıyor: Metal dedektörü hobisi sayesinde altın paraları var!

''2 BİN YILLIK ALTIN PARALARIM VAR''

Hazine bulmanın en değerli kısmının, onu tarih adına kaydetmek olduğunu belirten Emma, "Dövülmüş bir madeni para buldum, üzerinde VIII. Henry'nin portresi olan gümüş bir peni yani Tudorlara geri dönüyoruz. Demir Çağı kabilelerinden kalma altın paralarım var, yaklaşık 2.000 yıllıklar." dedi.

BBC'nin haberine göre, 2024 yılı geçici rakamları, Galler'de 85, arkeolojik eserlerin aranmasında ek kısıtlamalar uygulanan Kuzey İrlanda'da ise dokuz hazine daha bulunduğunu gösteriyor.

İlk 9. yüzyıl penisi, 2024 yılında 138 buluntuya sahip olan İngiltere'nin hazine başkenti Norfolk'ta bulundu. Bu, tüm bölgeler arasında en fazla buluntuya sahip olan ülke.

Toprak altında hazine bulanların sayısı artıyor: Metal dedektörü hobisi sayesinde altın paraları var!

BULUNTU BAKIMINDAN EN ZENGİN BÖLGE

Norfolk buluntu irtibat görevlisi Dr. Helen Geake, bölgenin ekilebilir araziler açısından zengin olması, tarihi açıdan iyi bir nüfusa sahip olması ve dedektörcüler ile arkeologlar arasında iş birliğine elverişli olması nedeniyle buluntu bakımından en zengin bölge olabileceğini söyledi.

İngiltere'de daha önce bir objenin hazine sayılabilmesi için en az 300 yaşında olması ve altın ya da gümüş gibi kıymetli metallerden üretilmesi gerekiyordu.

Temmuz 2023’te yürürlüğe giren yeni düzenleme, bu tanımı 200 yaşından eski ve “olağanüstü tarihi veya kültürel öneme sahip” her türlü objeyi kapsayacak şekilde genişletti.

SANDALETLİ AYAK ŞEKLİNDE LAMBA

Kent'te bir çalışma grubu tarafından küçük bir Roma kalesi olduğuna inanılan bir yeri keşfederken keşfedilen sandaletli ayak şeklinde bir Roma bakır alaşımlı lambaydı. Taşınabilir Eski Eserler Programı'na göre , bu türde bilinen ilk örnek Britanya'da bulundu. Bir metal dedektörü kullanıcısı lambanın zincirini gördükten sonra tamamını açtı. Dr. Geake, ''Bu çok şaşırtıcı bir şey.'' dedi.

Toprak altında hazine bulanların sayısı artıyor: Metal dedektörü hobisi sayesinde altın paraları var!

KULAK KEPÇESİ

Dr. Geake'nin en sevdiği eşyalardan biri Roma kulak kepçesi olduğunu söyledi ve şunları ekledi:

"Görünüşe göre bunlar sanki tırnak işe yaramıyormuş gibi kulak kirini temizlemek için kullanılıyor. Muhtemelen onu kaybeden sahibinden bu yana ona herkesten daha yakından bakıyorsunuz ve bu sizi o sahibiyle tuhaf, uhrevi bir temasa sokuyor.''

"Bu gerçekten çok hoş bir obje ve bu tarz objeleri kaydettiğimde 'Aman Tanrım, gerçekten de dünyanın en güzel işine sahibim' diye düşünüyorum; bu kişisel objeleri görmek, onlara bir süre bakmak ve onlara yeni bir hayat vermek.''

Toprak altında hazine bulanların sayısı artıyor: Metal dedektörü hobisi sayesinde altın paraları var!

12 YILDIR METAL DEDEKTÖR İLE GEZİYOR

Emma, metal dedektör ile 12 yıl önce gezmeye başladığını, her hafta sonu dedektiflik yapmaya gittiğini söyledi. O zamandan bu zamana metal dedektörü kullanan kişilerin sayısında da artış olduğunu söyleyen Emma, sosyal medyada da birleştiklerini bir grupları olduğunu ifade etti.

Dr. Geake ise İngiltere'de define bulma oranlarının artmasının sebebinin artık daha fazla dedektör olması, bir şeyleri neden rapor etmeleri gerektiği konusunda daha fazla bilgiye sahip olmaları ve arkeolojik alanlara girmenin etkileri olduğunu düşünüyor.

Toprak altında hazine bulanların sayısı artıyor: Metal dedektörü hobisi sayesinde altın paraları var!

EVLİLİK YÜZÜKLERİ, BEBEK TAKILARI...

Essex'li Treasure Hunting dergisi editörü Julian Evan-Hart ise evlilik yüzükleri, bebek takıları ve hatta onlarca yıl önce yaşlı bir kadının babasının bir uçağı düşürdüğü yerden kalan şapka rozetini bile bulduğunu söyledi.

