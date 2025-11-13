Pelin Akil ve Burcu Biricik, Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada aldı! Birkaç saniye donup kaldılar

Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Muazzez Abacı, dün doğum gününde hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi altında olan Muazzez Abacı'nın ölümü sanat dünyasında da büyük üzüntüye sebep oldu. Galada olan Burcu Biricik ve Pelin Akil de Muazzez Abacı'nın ölüm haberini muhabirlerden öğrendi.

BURCU BİRİCİK VE PELİN AKİL, MUAZZEZ ABACI'NIN ÖLÜM HABERİNİ GALADA ALDILAR

Melisa Aslı Bekerenli'nin haberine göre; Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrolünde yer aldığı Yan Yana filminin galası dün gerçekleşti. Galaya eşiyle birlikte katılan Burcu Biricik, Muazzez Abacı'nın ölüm haberini muhabirlerden aldı.

Büyük bir şok yaşayan Burcu Biricik, birkaç saniye ne diyeceğini bilemedi. . Ünlü oyuncu, yaşadığı şoku gizleyemediği o anlarda şu ifadeleri kullandı, "Hiç haberim yoktu… Hasta olduğundan bile haberim yoktu. Çok üzüldüm. Başımız sağ olsun." dedi.

PELİN AKİL DE MUAZZEZ ABACI'NIN ÖLÜM HABERİNİ GALADA ALDI

Pelin Akil de katıldığı galada, Muazzez Abacı'nın ölüm haberini aldı. Büyük üzüntü yaşadı. Burcu Biricik gibi ne diyeceğini bilemeyen Pelin Akil, başsağlığı diledi.