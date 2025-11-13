Menü Kapat
Magazin
 Dilek Ulusan

Muazzez Abacı'nın ölümü sonrası ünlü isimlerden başsağlığı mesajları!

Doğum gününde hayatını kaybeden Muazzez Abacı için ünlü isimler de başsağlığı mesajı yayınladı. Muazzez Abacı'nın ölümü yakın arkadaşları Bülent Ersoy ve Seda Sayan'ı derinden sarstı.

Muazzez Abacı'nın ölümü sonrası ünlü isimlerden başsağlığı mesajları!
Haber Merkezi
13.11.2025
13.11.2025
saat ikonu 09:53

Geçtiğimiz haftalarda ABD'de kalp krizi geçiren Muazzez Abacı'nın böbreklerinde de sorun olduğu anlaşılmıştı. Günlerdir yoğun bakımda olan Muazzez Abacı dün doğum gününde hayatını kaybetti.

BÜLENT ERSOY

"Bir devir daha kapandı... Canım arkadaşım bu gece benim içimi yaktın yandım yandım yandım Nurlar içinde yat.........."

Muazzez Abacı'nın ölümü sonrası ünlü isimlerden başsağlığı mesajları!

SEDA SAYAN

"Büyük Ustayı kaybettik Allah rahmet eylesin 🙏 #muazzezabacı Mekanın cennet olsun 🕊️"

Muazzez Abacı'nın ölümü sonrası ünlü isimlerden başsağlığı mesajları!

AJDA PEKKAN

"Türk müziğinin eşsiz sesi, kıymetli dostum Muazzez Abacı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.
Sanatıyla, zarafetiyle ve yorumuyla kuşaklara ilham veren bu büyük değerimizin hatırası daima yaşayacaktır.
Gözyaşları içinde, Sevgili Muazzez Abacı’ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun, ışıklar içinde uyusun"

Muazzez Abacı'nın ölümü sonrası ünlü isimlerden başsağlığı mesajları!

TARKAN

"Çok değerli Muazzez Abacı’yı kaybetmiş olmanın üzüntüsü ateş gibi düştü içime. Ne kadar eşsiz bir sesti, ne kadar usta bir yorumcuydu. Acı haberi öğrendiğimden beri şarkıları ve sesi susmuyor içimde. Yeri bir daha dolmayacak bir efsaneyi kaybettik. Nurlar, ışıklar içinde uyusun. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim."

Muazzez Abacı'nın ölümü sonrası ünlü isimlerden başsağlığı mesajları!

AYŞEGÜL ALDİNÇ

"Türk sanat müziğinin en önemli, unutulmaz sesi Muazzez Abacı’nın doğum gününde hayata veda edişi son derece üzücü. Allah rahmetiyle uğurlasın. Ailesine sevenlerine sabırlar versin. Mekânı cennet olsun."

Muazzez Abacı'nın ölümü sonrası ünlü isimlerden başsağlığı mesajları!

DEMET AKALIN

“Kendisini tanımak büyük onurdu. İlk İzmir gazino dönemimde ‘Saçlarını kestirme’ diye beni uyarmıştı. Mekânı cennet olsun.”

Muazzez Abacı'nın ölümü sonrası ünlü isimlerden başsağlığı mesajları!
