Magazin
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın hamile olduğu iddia edildi

Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı'nın hamile olduğu iddia edildi. Oğulcan Engin ile aşk yaşayan İlayda Alişan'ın paylaştığı karede Banu Ilıcalı'nın göbeğini tutması iddiaları güçlendirdi.

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın hamile olduğu iddia edildi
Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 2017 yılında Efe Ceyhun ile evlendi. Çift ilk çocuklarını 2020 yılında kucaklarına aldı. Banu Ilıcalı'nın ikinci kez hamile olduğu iddia edildi.

ACUN ILICALI İKİNCİ KEZ DEDE Mİ OLUYOR?

Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı'nın hamile olduğu iddia edildi. İlayda Alişan'ın yaptığı paylaşımda, elini Banu Ilıcalı'nın göbeğine koyması iddialarını güçlendirdi.

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın hamile olduğu iddia edildi

Sosyal medyada "Banu Ilıcalı hamile mi?" sorularının yayılmasının ardından İlayda Alişan paylaşımını anında sildi. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın hamile olduğu iddia edildi
Muazzez Abacı hayatını kaybetti! Acı haber doğum gününde geldi
Pop yıldızı sahnede yere yığıldı! Sebebi ise hayranlarını sinirlendirdi

Sıkça Sorulan Sorular

BANU ILICALI KAÇ YAŞINDA?
29 Ocak 1990 doğumlu Banu Ilıcalı, babası Acun Ilıcalı ile beraber uzun yıllardır reklam alanında çalışıyor.
