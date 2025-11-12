Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Pop yıldızı sahnede yere yığıldı! Sebebi ise hayranlarını sinirlendirdi

Güney Koreli pop yıldızı HyunA, bir konser sırasında sahnede bayılınca hayranlarını büyük endişe duydu. Kendisine yönelik acımasız kilo yorumları nedeniyle bir ay içinde 10 kilo verdiğini açıklayan HyunA'a ve bu yorumları yapanlara eleştiri yağdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Pop yıldızı sahnede yere yığıldı! Sebebi ise hayranlarını sinirlendirdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 16:46
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 17:22

Ünlü Güney Koreli şarkıcı HyunA, Makao'da verdiği konserde sahnede bayılınca hayranlarını korkuttu. 33 yaşındaki K-Pop yıldızı, nasıl olduğunu anlamadığını belirtirken, bir ay içinde 10 kilo verdiğini ve bunun nedeninin sosyal medyada kilosuyla ilgili yapılan acımasız yorumlar olduğunu söyledi.

KİLO BASKILARI HYUNA'NIN TÜM HAYATINI ETKİLEDİ

Sahnede bayılmasının ardından hayranları HyunA'nın sağlık durumu için endişelendi. Kısa süre sonra Instagram'da açıklama yapan HyunA, "Gerçekten çok üzgünüm. Elimden gelenin en iyisini yapmak istedim ama kendimi iyi hissetmiyorum. Sahnede bayıldığım anı bile hatırlamıyorum" dedi.

Pop yıldızı sahnede yere yığıldı! Sebebi ise hayranlarını sinirlendirdi

Ünlü şarkıcı, sahneye çıkmadan önce de paylaştığı bir gönderide tartısında 49 kiloya düştüğünü gösteren bir fotoğraf paylaşmış ve "Kendimi değiştirmeye çalışıyorum ama daha gidecek çok yolum var" demişti.

Bu baskılar üzerine aşırı kilo verdiğini söyleyen sanatçı, hayranlarına teşekkür ederek, "İyiyim, merak etmeyin. Hepinize sevgiler, iyi geceler," mesajını paylaştı.

Pop yıldızı sahnede yere yığıldı! Sebebi ise hayranlarını sinirlendirdi

HyunA'nın bağlı olduğu At Area menajerlik şirketi, sanatçının şu anda dinlendiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. K-Pop yıldızının, 2020 yılında vazovagal senkop (ani tansiyon ve kalp atış düşüklüğü) teşhisi aldığı, bu rahatsızlığın stres, yorgunluk veya aşırı diyet sonucu ortaya çıktığı biliniyor.

Pop yıldızı sahnede yere yığıldı! Sebebi ise hayranlarını sinirlendirdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında şaşırtan iddia! "Ölüm orucuna girmiş"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Herkes boşandılar zannetti gerçek bambaşka çıktı! Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin yeni hamlesi belli oldu
ETİKETLER
#sağlık sorunları
#Hyuna
#K-pop
#Kilo Baskısı
#Bayılma
#Vazovagal Senkop
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.