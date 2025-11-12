Pop yıldızı sahnede yere yığıldı! Sebebi ise hayranlarını sinirlendirdi

Ünlü Güney Koreli şarkıcı HyunA, Makao'da verdiği konserde sahnede bayılınca hayranlarını korkuttu. 33 yaşındaki K-Pop yıldızı, nasıl olduğunu anlamadığını belirtirken, bir ay içinde 10 kilo verdiğini ve bunun nedeninin sosyal medyada kilosuyla ilgili yapılan acımasız yorumlar olduğunu söyledi.

KİLO BASKILARI HYUNA'NIN TÜM HAYATINI ETKİLEDİ

Sahnede bayılmasının ardından hayranları HyunA'nın sağlık durumu için endişelendi. Kısa süre sonra Instagram'da açıklama yapan HyunA, "Gerçekten çok üzgünüm. Elimden gelenin en iyisini yapmak istedim ama kendimi iyi hissetmiyorum. Sahnede bayıldığım anı bile hatırlamıyorum" dedi.

Ünlü şarkıcı, sahneye çıkmadan önce de paylaştığı bir gönderide tartısında 49 kiloya düştüğünü gösteren bir fotoğraf paylaşmış ve "Kendimi değiştirmeye çalışıyorum ama daha gidecek çok yolum var" demişti.

Bu baskılar üzerine aşırı kilo verdiğini söyleyen sanatçı, hayranlarına teşekkür ederek, "İyiyim, merak etmeyin. Hepinize sevgiler, iyi geceler," mesajını paylaştı.

HyunA'nın bağlı olduğu At Area menajerlik şirketi, sanatçının şu anda dinlendiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. K-Pop yıldızının, 2020 yılında vazovagal senkop (ani tansiyon ve kalp atış düşüklüğü) teşhisi aldığı, bu rahatsızlığın stres, yorgunluk veya aşırı diyet sonucu ortaya çıktığı biliniyor.