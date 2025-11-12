Herkes boşandılar zannetti gerçek bambaşka çıktı! Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin yeni hamlesi belli oldu

Pelin Akil ve Anıl Altan hakkında şaşırtan bir iddia Gel Konuşalım yayınında gündeme geldi. İddiaya göre boşandıkları söylenen çift başka ülkeden vatandaşlık almak için boşanmama kararı aldı.

PELİN AKİL İLE ANIL ALTAN ÇİFTİNİN BOŞANMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Gel Konuşalım programında gündeme gelen konuda Mehmet Üstündağ, "Ailecek golden vize başvuruları vardı ailecek. Lizbon'dan ev aldılar 200 bin euroya. Oturum izni için. Zaten başvuruları vardı. Resmi boşanma da yok aralarında zaten o iş sonuçlanana kadar da olmayacak. Şuan birlikteler. Oturum izni süreci belli olana kadar resmi başvuru yapmayacaklar." dedi.

Pelin Akil geçtiğimiz günlerde eski eşiyle tatile çıkmalarına dair, "Biz çok barışık bir çiftiz. Biz zaten birbirimizi çok seviyoruz. Hiç öyle bir problemimiz yok. Evlilik vesaire öyle bir şey yok ama çocuklarımız için çok sıcak bir yerden sevgimiz, saygımız her zaman baki," demişti.