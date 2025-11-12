Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Herkes boşandılar zannetti gerçek bambaşka çıktı! Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin yeni hamlesi belli oldu

Geçtiğimiz aylarda resmi olarak boşandıkları iddia edilen Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin boşanmadıkları iddia edildi. Beraber tatile çıkan Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin golden vizesi için resmi olarak boşanmadıkları ortaya çıktı.

Herkes boşandılar zannetti gerçek bambaşka çıktı! Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin yeni hamlesi belli oldu
Pelin Akil ve hakkında şaşırtan bir iddia Gel Konuşalım yayınında gündeme geldi. İddiaya göre boşandıkları söylenen başka ülkeden vatandaşlık almak için boşanmama kararı aldı.

PELİN AKİL İLE ANIL ALTAN ÇİFTİNİN BOŞANMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Gel Konuşalım programında gündeme gelen konuda Mehmet Üstündağ, "Ailecek golden vize başvuruları vardı ailecek. 'dan ev aldılar 200 bin euroya. Oturum izni için. Zaten başvuruları vardı. Resmi da yok aralarında zaten o iş sonuçlanana kadar da olmayacak. Şuan birlikteler. Oturum izni süreci belli olana kadar resmi başvuru yapmayacaklar." dedi.

Herkes boşandılar zannetti gerçek bambaşka çıktı! Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin yeni hamlesi belli oldu

Pelin Akil geçtiğimiz günlerde eski eşiyle tatile çıkmalarına dair, "Biz çok barışık bir çiftiz. Biz zaten birbirimizi çok seviyoruz. Hiç öyle bir problemimiz yok. Evlilik vesaire öyle bir şey yok ama çocuklarımız için çok sıcak bir yerden sevgimiz, saygımız her zaman baki," demişti.

Herkes boşandılar zannetti gerçek bambaşka çıktı! Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin yeni hamlesi belli oldu
