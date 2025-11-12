Özgü Namal çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi

"Kıskanmak" dizisinin başrol oyuncusu Özgü Namal, sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi. Kaza Beykoz’da başka bir aracın çarpması sonucu meydana geldi.

TRAFİK KAZASI GEÇİREN ÖZGÜ NAMAL HASTANEYE KALDIRILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özgü Namal'ın okulların tatil olmasını fırsat bilip sabah erken saatte iki çocuğu Su ve Nefes’i de yanına alarak dizi setine gitmek üzere yola çıktığı ortaya çıktı. Özgü Namal yolda seyir halindeyken trafik kazası geçirdi.

ÖZGÜ NAMAL VE ÇOCUKLARININ SON SAĞLIK DURUMUNU MENAJERİ AÇIKLADI

Özgü Namal'ın menajeri Gülistan Tartar, yaptığı açıklamada ünlü oyuncunun ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, 'Kaza Beykoz’da başka bir aracın çarpması sonucu meydana geldi. Emniyet kemerlerinin takılı olması ve hava yastıklarının açılması sayesinde ciddi yaralanmanın önüne geçildi' dedi.

KISKANMAK SETİ DURDU

Sete giden Özgü Namal'ın trafik kazası geçirmesinin ardından set bugün iptal edildi. Settekiler aldıkları kaza haberiyle büyük şok yaşarken, hemen Özgü Namal'ın yanına koştu.