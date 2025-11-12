Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Özgü Namal çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi

Kıskanmak dizisinin oyuncusu Özgü Namal, sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Özgü Namal ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 13:25
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 13:41

"Kıskanmak" dizisinin başrol oyuncusu , sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte geçirdi. Kaza Beykoz’da başka bir aracın çarpması sonucu meydana geldi.

TRAFİK KAZASI GEÇİREN ÖZGÜ NAMAL HASTANEYE KALDIRILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özgü Namal'ın okulların tatil olmasını fırsat bilip sabah erken saatte iki çocuğu Su ve Nefes’i de yanına alarak dizi setine gitmek üzere yola çıktığı ortaya çıktı. Özgü Namal yolda seyir halindeyken trafik kazası geçirdi.

Özgü Namal çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi

ÖZGÜ NAMAL VE ÇOCUKLARININ SON SAĞLIK DURUMUNU MENAJERİ AÇIKLADI

Özgü Namal'ın menajeri Gülistan Tartar, yaptığı açıklamada ünlü oyuncunun ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, 'Kaza Beykoz’da başka bir aracın çarpması sonucu meydana geldi. Emniyet kemerlerinin takılı olması ve hava yastıklarının açılması sayesinde ciddi yaralanmanın önüne geçildi' dedi.

Özgü Namal çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi

KISKANMAK SETİ DURDU

Sete giden Özgü Namal'ın trafik kazası geçirmesinin ardından set bugün iptal edildi. Settekiler aldıkları kaza haberiyle büyük şok yaşarken, hemen Özgü Namal'ın yanına koştu.

