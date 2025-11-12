Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Alkol, kumar, akıl zayıflığı detayı dikkat çekti! İbrahim Tatlıses'in servetine tedbir kararı

Türkücü İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında yaşanan mahkeme krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses'e vesayet davasının geçtiğimiz gün sonuçlandığı yazılmıştı. Ahmet Tatlıses tarafından yapılan açılamada iddialar yalanlandı ve İbrahim Tatlıses'in mal varlıklarına konulan tedbir kararlarının yürürlükte olduğu ortaya çıktı.

Alkol, kumar, akıl zayıflığı detayı dikkat çekti! İbrahim Tatlıses'in servetine tedbir kararı
12.11.2025
12.11.2025
12:25

ve oğlu arasında yaşanan gerginlik mahkemeye taşındı. Ahmet Tatlıses, babasının akıl sağlığından şüphe ettiğini söyleyerek vesayet davası açmıştı. Geçtiğimiz günlerde mahkemenin sonuçlandığı ve kararın İbrahim Tatlıses lehine olduğunu iddia edilmişti. Ahmet Tatlıses mahkeme kararını paylaştı ve durumun kendi lehine olduğunu belirtti.

İBRAHİM TATLISES'İN MAL VARLIĞINA TEDBİR KONDU

Son günlerde davanın İbrahim Tatlıses lehine sonuçlandığı yönündeki iddialar üzerine Ahmet Tatlıses'in avukatı konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Alkol, kumar, akıl zayıflığı detayı dikkat çekti! İbrahim Tatlıses'in servetine tedbir kararı

Avukatın kamuoyuyla paylaştığı açıklamada "Müvekkil Ahmet Tatlıses ile İbrahim Tatlıses arasında mevcut bulunan vesayet davasının, İbrahim Tatlıses lehine sonuçlandığına dair haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Dava süreci devam etmekte olup, bu süreçte İbrahim Tatlıses’in şahsına ve şirketlerine ait mal varlıklarına konulmuş tedbir kararları da yürürlüktedir. Yargılamanın bir sonraki duruşması 30 Ocak 2026 tarihindedir." denildi.

Alkol, kumar, akıl zayıflığı detayı dikkat çekti! İbrahim Tatlıses'in servetine tedbir kararı

İBRAHİM TATLISES'İN SERVETİ İÇİN ALINAN KARARDA "ALKOL, KUMAR BAĞIMLILIĞI SEBEBİYLE" İFADELERİNE YER VERİLDİ

Davanın detayında, "Yukarıda izah ettiğimiz ve sayın mahkemenizin re'sen nazara alacağı gerekçelerle kısıtlı adayı İbrahim Tatlıses'in ve şirketlerinin; Akıl zayıflığı ve akıl zayıflığının yanı sıra savurganlığı ve mal varlığı yönetimini kötü yöneterek kendisini ve ailesini yoksulluk tehlikesine düşürmesi; alkol, kumar bağımlılığı ve genel güvenliği tehlikeye sokması sebebiyle TMK'nun 405. ve 406. maddeleri uyarınca vesayet altına alınmasına ve mahkemenizin belirleyeceği, kısıtlı adayından maddi menfaat elde etme imkanı olmayacak bir kişinin vasi olarak atanmasına

Alkol, kumar, akıl zayıflığı detayı dikkat çekti! İbrahim Tatlıses'in servetine tedbir kararı

Kısıtlı adayının TMK 406. Maddesi yönünden kısıtlanması, mümkün olmadığı takdirde kısıtlı adayına TMK 429. Maddesi kapsamında yasal danışman atanması hususunda açılan dosyanın tefriki ile, dosyanın yeni esas numarası üzerine kaydedilmesine ve yargılamaya yeni alınacak bu esas numarası üzerinden devamına, işbu dosya kapsamında konulan vesayet tedbir şerhlerinin yeni esas numarası üzerinden devamına karar verilerek tefhimle açık yargılamaya devam olundu" ifadeleri dikkat çekti.

Alkol, kumar, akıl zayıflığı detayı dikkat çekti! İbrahim Tatlıses'in servetine tedbir kararı

İBRAHİM TATLISES'İN MAL VARLIĞI TEKRAR GÜNDEMDE

İbrahim Tatlıses'in mal varlığına tedbir konulduktan sonra ünlü ismin serveti tekrar gündeme geldi. Usta sanatçının; Kuşadası’nda 8 dönüm arazi üzerine kurulu, 6 katlı, 157 odalı ve tam 314 yatak kapasiteli dev Tatlıses Otel’i, İstanbul'da beş kebap salonu, bir uydu kanalı ve D-Smart üzerinden yayın yapan bir TV kanalı bulunuyor.

#Medya
#ibrahim tatlıses
#ahmet tatlıses
#yargı
#Vesayet Dava
#Magazin
