Magazin


 Dilek Ulusan

Bülent Ersoy'a özel hizmet! Görevlinin yemek yedirdiği anlar Bahar Candan'ın kamerasına takıldı

Bülent Ersoy son olarak gittiği bir restoranda kameraya yansıyan kareleriyle gündem oldu. Bahar Candan'ın kendini paylaştığı esnada arka tarafta dostlarıyla oturan Bülent Ersoy gündem oldu. Bülent Ersoy'a bir görevli tarafından yemek yedirildiği anları Bahar Candan paylaştı.

Bülent Ersoy'a özel hizmet! Görevlinin yemek yedirdiği anlar Bahar Candan'ın kamerasına takıldı
12.11.2025
12.11.2025
Türk sanat müziğinin usta ismi , 'ın paylaştığı videoda ortaya çıktı. Restoranın arka kısmında oturan Bülent Ersoy'a bir görevli tarafından yedirildiği anlar ise dikkatlerden kaçmadı.

GÖREVLİ BÜLENT ERSOY'A YEMEK YEDİRDİ, SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada yayılan bir videoda Bahar Candan ve Bülent Ersoy'un aynı karede yer alması dikkat çekti. Görüntülerde Candan masada otururken çektiği videoda Bülent Ersoy da görüldü. Bahar Candan'ın arka masada oturan Bülent Ersoy'a ise bir kişi tarafından yemek yedirildiği görüldü.

Bülent Ersoy'a özel hizmet! Görevlinin yemek yedirdiği anlar Bahar Candan'ın kamerasına takıldı

Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan videoda, Bülent Ersoy'a yemek yedirildiği anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bazı kullanıcılar görüntülere şaşkınlıkla yaklaşırken, bazıları da görüntüye tepki gösterdi.

Bülent Ersoy'a özel hizmet! Görevlinin yemek yedirdiği anlar Bahar Candan'ın kamerasına takıldı

BÜLENT ERSOY'UN SERVETİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Bülent Ersoy servetiyle ağızları açık bıraktı.

  • İstanbul'daki 28 daire ve ultra lüks 4 villa
  • Antalya Marmaris ve Muğla Bodrum'da villa
  • İstanbul Fenerbahçe'de sauna Antalya Fethiye'de benzinlik
  • 30 metrelik lüks yat
  • Kiraya verdiği vinç ve dozerler
Bülent Ersoy'a özel hizmet! Görevlinin yemek yedirdiği anlar Bahar Candan'ın kamerasına takıldı
