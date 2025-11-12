Bülent Ersoy'a özel hizmet! Görevlinin yemek yedirdiği anlar Bahar Candan'ın kamerasına takıldı

Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, Bahar Candan'ın paylaştığı videoda ortaya çıktı. Restoranın arka kısmında oturan Bülent Ersoy'a bir görevli tarafından yemek yedirildiği anlar ise dikkatlerden kaçmadı.

GÖREVLİ BÜLENT ERSOY'A YEMEK YEDİRDİ, SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada yayılan bir videoda Bahar Candan ve Bülent Ersoy'un aynı karede yer alması dikkat çekti. Görüntülerde Candan masada otururken çektiği videoda Bülent Ersoy da görüldü. Bahar Candan'ın arka masada oturan Bülent Ersoy'a ise bir kişi tarafından yemek yedirildiği görüldü.

Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan videoda, Bülent Ersoy'a yemek yedirildiği anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bazı kullanıcılar görüntülere şaşkınlıkla yaklaşırken, bazıları da görüntüye tepki gösterdi.

