Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Blok3 şehitlerimiz nedeniyle tüm konserlerini iptal etti!

Azerbaycan’dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C-130 kargo uçağı Gürcistan’da düştü. MSB 20 askerin şehit olduğunu açıklarken ünlü isimlerden de taziye mesajları geldi. Blok3 adıyla tanınan Hakan Aydın, şehitlerimiz sebebiyle 3 boyunca planlanan konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

Blok3 mahlaslı rapçi Hakan Aydın, ’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerlerimizin ardından tüm konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI YAYINLADI! TÜM KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ

BLOK3 sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "’dan ülkemize gelmek üzere yola çıkan kargo uçağının düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz. BLOK3 olarak Önümüzdeki konserlerimizi ileri bir tarihe erteliyoruz" dedi.

Blok3 şehitlerimiz nedeniyle tüm konserlerini iptal etti!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan’dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağının Gürcistan’da düştüğü duyuruldu. Yapılan çalışmalar sonrasında Milli Savunma Bakanlığı, kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan paylaşımda, şehitlerin kimlikleri açıklandı.

Blok3 şehitlerimiz nedeniyle tüm konserlerini iptal etti!

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

  • Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
  • Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
  • Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
  • Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
  • Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
  • Hava Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
  • Hava Astsubay Başçavuş Burak Özkan
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
  • Hava Astsubay Başçavuş Akın Karakuş
  • Hava Astsubay Başçavuş İlker Aykut
  • Hava Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
  • Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
  • Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
  • Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
  • Hava Uzman Çavuş Cem Dolapci

https://x.com/tcsavunma/status/1988465955467350464

