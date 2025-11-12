Blok3 şehitlerimiz nedeniyle tüm konserlerini iptal etti!

Blok3 mahlaslı rapçi Hakan Aydın, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerlerimizin ardından tüm konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI YAYINLADI! TÜM KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ

BLOK3 sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere yola çıkan kargo uçağının düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz. BLOK3 olarak Önümüzdeki konserlerimizi ileri bir tarihe erteliyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan’dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağının Gürcistan’da düştüğü duyuruldu. Yapılan çalışmalar sonrasında Milli Savunma Bakanlığı, kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan paylaşımda, şehitlerin kimlikleri açıklandı.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

Hava Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

Hava Astsubay Başçavuş Burak Özkan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

Hava Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

Hava Astsubay Başçavuş İlker Aykut

Hava Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

Hava Uzman Çavuş Cem Dolapci

