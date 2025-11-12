Blok3 şehitlerimiz nedeniyle tüm konserlerini iptal etti!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Blok3 mahlaslı rapçi Hakan Aydın, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerlerimizin ardından tüm konserlerini iptal ettiğini duyurdu.
BLOK3 sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere yola çıkan kargo uçağının düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz. BLOK3 olarak Önümüzdeki konserlerimizi ileri bir tarihe erteliyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan’dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağının Gürcistan’da düştüğü duyuruldu. Yapılan çalışmalar sonrasında Milli Savunma Bakanlığı, kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan paylaşımda, şehitlerin kimlikleri açıklandı.
https://x.com/tcsavunma/status/1988465955467350464