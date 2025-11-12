Nilsu Berfu Aktaş'ın ödediği hesabı duyanlar şaştı kaldı! "15 dakika anlatıyorlar, yemek 2 dakikada bitiyor"

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Benim Hayatım, Yaz Şarkıcı ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizilerde rol alan Nilsu Berfin Aktaş, son olarak Berfu Yenenler'in programına konuk oldu. Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Nilsu Berfin Aktaş, en fazla ödediği astronomik bir restoran hesabını anlattı.

NİLSU BERFİN AKTAŞ 75 BİN TL ÖDEDİĞİ HESAPLA HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Nilsu Berfin Aktaş, Berfu Yenenler'in "Şu ana kadar ödediğin en yüksek hesap neydi?" sorusuna "Ben hep hesap öderim. 70–75 civarı bir şey ödemiştim. 4 kişiydik, doğru dürüst yemek yoktu; bir çorba geldi, bir kaşık… Glutensiz, laktozsuz filan. Şuna da çok sinirleniyorum; 15 dakika anlatıyorlar, yemek 2 dakikada bitiyor." dedi.

NİLSU BERFİN AKTAŞ'IN HESAP İTİRAFI SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DOLANDI

Bir daha o restorana gitmediğini belirten Aktaş, "Bir kere gittim, bir daha da gitmedim." diyerek itiraflarını sıraladı. Oyuncunun "75 bin TL'lik hesap" detayı, takipçileri arasında hem şaşkınlık hem de mizah konusu haline geldi.

NİLSU BERFİN AKTAŞ YENİ AŞKINI BÖYLE ANLATTI

Nilsu Berfin Aktaş, yaklaşık bir yıldır bir ilişki içinde olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, "Bir yıl olmuş, hatta galiba 10 ay falan oldu." diyerek ilişkisini ilk kez doğruladı.