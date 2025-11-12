Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Nilsu Berfu Aktaş'ın ödediği hesabı duyanlar şaştı kaldı! "15 dakika anlatıyorlar, yemek 2 dakikada bitiyor"

Son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisinde rol alan Nilsu Berfin Aktaş, Berfu Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği programa katıldı. Nilsu Berfin Aktaş, Berfu Yenenler'in "Şu ana kadar ödediğin en yüksek hesap neydi?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı.

Nilsu Berfu Aktaş'ın ödediği hesabı duyanlar şaştı kaldı!
12.11.2025
12.11.2025
Kuzey Yıldızı İlk , Benim Hayatım, Yaz Şarkıcı ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizilerde rol alan , son olarak Berfu Yenenler'in programına konuk oldu. Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Nilsu Berfin Aktaş, en fazla ödediği astronomik bir hesabını anlattı.

NİLSU BERFİN AKTAŞ 75 BİN TL ÖDEDİĞİ HESAPLA HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Nilsu Berfin Aktaş, Berfu Yenenler'in "Şu ana kadar ödediğin en yüksek neydi?" sorusuna "Ben hep hesap öderim. 70–75 civarı bir şey ödemiştim. 4 kişiydik, doğru dürüst yemek yoktu; bir çorba geldi, bir kaşık… Glutensiz, laktozsuz filan. Şuna da çok sinirleniyorum; 15 dakika anlatıyorlar, yemek 2 dakikada bitiyor." dedi.

Nilsu Berfu Aktaş'ın ödediği hesabı duyanlar şaştı kaldı! "15 dakika anlatıyorlar, yemek 2 dakikada bitiyor"

NİLSU BERFİN AKTAŞ'IN HESAP İTİRAFI SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DOLANDI

Bir daha o restorana gitmediğini belirten Aktaş, "Bir kere gittim, bir daha da gitmedim." diyerek itiraflarını sıraladı. Oyuncunun "75 bin TL'lik hesap" detayı, takipçileri arasında hem şaşkınlık hem de mizah konusu haline geldi.

Nilsu Berfu Aktaş'ın ödediği hesabı duyanlar şaştı kaldı! "15 dakika anlatıyorlar, yemek 2 dakikada bitiyor"

NİLSU BERFİN AKTAŞ YENİ AŞKINI BÖYLE ANLATTI

Nilsu Berfin Aktaş, yaklaşık bir yıldır bir ilişki içinde olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, "Bir yıl olmuş, hatta galiba 10 ay falan oldu." diyerek ilişkisini ilk kez doğruladı.

Nilsu Berfu Aktaş'ın ödediği hesabı duyanlar şaştı kaldı! "15 dakika anlatıyorlar, yemek 2 dakikada bitiyor"
