19°
Mahsun Kırmızıgül'den oyuncuları kızdıracak sözler: Benim bir gecede kazandığımı oyuncu bir ayda kazanamaz

Hem yönetmenlik hem de şarkıcılık yapan Mahsun Kırmızıgül, son açıklamasıyla oyuncuları kızdırdı. Geçtiğimiz günlerde sinemayı kurtarmak için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini savunan Mahsun Kırmızıgül, son olarak ise, "Benim bir gecede kazandığımı oyuncu bir ayda kazanamaz" dedi.

Mahsun Kırmızıgül'den oyuncuları kızdıracak sözler: Benim bir gecede kazandığımı oyuncu bir ayda kazanamaz
'in ortaya attığı " kutsal bir meslek değil" sözlerine yönetmen ve oyuncu de katıldı. Konser sonrası soruları cevaplayan Mahsun Kırmızıgül, "Ben sinema için serveti elimin tersiyle ettim" dedi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL, "OYUNCULUK KUTSAL MI?" SORUSUNA VERDİĞİ CEVAPLA OYUNCULARI KIZDIRDI

"Oyunculuk kutsal bir meslek midir?" tartışmaları devam ederken Mahsun Kırmızıgül konuyla ilgili, "17 yıl boyunca büyük servetler kazanacakken, sinema için elimin tersiyle ittim o paraları. Benim bir gecede kazandığım parayı o arkadaşlar 4 haftada kazanamaz ama her şey para değil" ifadelerini kullandı.

Mahsun Kırmızıgül'den oyuncuları kızdıracak sözler: Benim bir gecede kazandığımı oyuncu bir ayda kazanamaz

Dilan Çiçek Deniz, "Herkesin, her konu hakkında çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal mesleklerimiz var" sözleriyle oyuncuları ikiye böldü.

Mahsun Kırmızıgül'den oyuncuları kızdıracak sözler: Benim bir gecede kazandığımı oyuncu bir ayda kazanamaz

EKİN TÜRKMEN, DİLAN ÇİÇEK DENİZ'E ATEŞ PÜSKÜRDÜ

İlk tepki Ekin Türkmen'den geldi. Türkmen, "Oyunculuk çok kutsal bir meslek. Yazık! Bıktım sizlerden kapladığınız alanlardan! Saygısız hiyerarşi bilmeyen cahiller" dedi.

Mahsun Kırmızıgül'den oyuncuları kızdıracak sözler: Benim bir gecede kazandığımı oyuncu bir ayda kazanamaz
Sıkça Sorulan Sorular

Mahsun Kırmızıgül kaç yaşında?
26 Mart 1969 Diyarbakır doğumlu Mahsun Kırmızıgül, 1981 yılında müzik çalışmalarına başlayan şarkıcı amatör olarak kendi kendine altı albüm yaptı. Kırmızıgül, bir yandan İTÜ’de konservatuar eğitimi alırken bir yandan da müzik çalışmalarına başladı. 1994 yılında yayınladığı albümü "12'den Vuracağım"dan "Bebeğim Benim" şarkısı ile pop şarkıların yayınlandığı pek çok televizyon müzik listelerinde bir Arabesk / Fantezi şarkısı olarak yüksek başarı yakaladı.
