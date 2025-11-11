Mahsun Kırmızıgül'den oyuncuları kızdıracak sözler: Benim bir gecede kazandığımı oyuncu bir ayda kazanamaz

Dilan Çiçek Deniz'in ortaya attığı "oyunculuk kutsal bir meslek değil" sözlerine yönetmen ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül de katıldı. Konser sonrası soruları cevaplayan Mahsun Kırmızıgül, "Ben sinema için serveti elimin tersiyle ettim" dedi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL, "OYUNCULUK KUTSAL MI?" SORUSUNA VERDİĞİ CEVAPLA OYUNCULARI KIZDIRDI

"Oyunculuk kutsal bir meslek midir?" tartışmaları devam ederken Mahsun Kırmızıgül konuyla ilgili, "17 yıl boyunca büyük servetler kazanacakken, sinema için elimin tersiyle ittim o paraları. Benim bir gecede kazandığım parayı o arkadaşlar 4 haftada kazanamaz ama her şey para değil" ifadelerini kullandı.

Dilan Çiçek Deniz, "Herkesin, her konu hakkında çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal mesleklerimiz var" sözleriyle oyuncuları ikiye böldü.

EKİN TÜRKMEN, DİLAN ÇİÇEK DENİZ'E ATEŞ PÜSKÜRDÜ

İlk tepki Ekin Türkmen'den geldi. Türkmen, "Oyunculuk çok kutsal bir meslek. Yazık! Bıktım sizlerden kapladığınız alanlardan! Saygısız hiyerarşi bilmeyen cahiller" dedi.