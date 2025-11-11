Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses oğullarının sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor: Bunu da atlayacağız

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlendi. Geçtiğimiz yıl ikiz çocuklarına kavuşan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli oğullarının yaşadığı sağlık sorunlarıyla zor günler geçirdi. Geçtiğimiz günlerde bel fıtığı ameliyatı olan Yasemin Şefkatli son paylaşımıyla ise takipçilerini endişelendirdi.

YASEMİN ŞEFKATLİ SOLUĞU HASTANEDE ALDI

İkizlerinin yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bir dönem oldukça zor günler geçiren çift, sonrasında gelen iyi haberlerle sevenlerini rahatlatmıştı. Yasemin Şefkatli son paylaşımıyla ise yine hastanede olduklarını belirtti.

Babası İdo Tatlıses'in kucağındaki oğlunu paylaşan Yasemin Şefkatli, "Yüksek ateş, geniz akıntısı, burun tıkalı. Neyse. Bunu da halledeceğiz" dedi.

YASEMİN ŞEFKATLİ BEL FITIĞI AMELİYATI OLDU

Geçtiğimiz haftalarda ise Yasemin Şefkatli, "Yarın ertelediğim göbek fıtığı ameliyatını oluyorum. Acaba sonrasında ne kadar süre yine çocukları kucağıma almamam ve spora falan gitmemem gerekiyor? Neyse... Her zaman ne diyoruz? 'Allah başka dert vermesin' diyoruz" diyerek ameliyat tarihini açıklamıştı

Operasyon sonrası açıklama yapan Yasemin Şefkatli "Şükür çok iyiyim" diyerek son durumunu duyurdu. Yasemin Şefkatli'ye kısa sürede çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı geldi.