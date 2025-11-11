Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses oğullarının sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor: Bunu da atlayacağız

Geçtiğimiz günlerde fıtık ameliyatı olan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, bu kez ise oğullarının sağlık sorunu nedeniyle geceyi hastanede geçirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, "Bunu da halledeceğiz" notunu düştü.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses oğullarının sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor: Bunu da atlayacağız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 16:51

İbrahim Tatlıses'in oğlu , 2021 yılında ile evlendi. Geçtiğimiz yıl ikiz çocuklarına kavuşan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli oğullarının yaşadığı sağlık sorunlarıyla zor günler geçirdi. Geçtiğimiz günlerde ameliyatı olan Yasemin Şefkatli son paylaşımıyla ise takipçilerini endişelendirdi.

YASEMİN ŞEFKATLİ SOLUĞU HASTANEDE ALDI

İkizlerinin yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bir dönem oldukça zor günler geçiren çift, sonrasında gelen iyi haberlerle sevenlerini rahatlatmıştı. Yasemin Şefkatli son paylaşımıyla ise yine hastanede olduklarını belirtti.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses oğullarının sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor: Bunu da atlayacağız

Babası İdo Tatlıses'in kucağındaki oğlunu paylaşan Yasemin Şefkatli, "Yüksek ateş, geniz akıntısı, burun tıkalı. Neyse. Bunu da halledeceğiz" dedi.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses oğullarının sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor: Bunu da atlayacağız

YASEMİN ŞEFKATLİ BEL FITIĞI AMELİYATI OLDU

Geçtiğimiz haftalarda ise Yasemin Şefkatli, "Yarın ertelediğim göbek fıtığı ameliyatını oluyorum. Acaba sonrasında ne kadar süre yine çocukları kucağıma almamam ve spora falan gitmemem gerekiyor? Neyse... Her zaman ne diyoruz? 'Allah başka dert vermesin' diyoruz" diyerek tarihini açıklamıştı

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses oğullarının sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor: Bunu da atlayacağız

Operasyon sonrası açıklama yapan Yasemin Şefkatli "Şükür çok iyiyim" diyerek son durumunu duyurdu. Yasemin Şefkatli'ye kısa sürede çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı geldi.

