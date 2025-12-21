Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Singo, Lemina, Osimhen, Jakobs, Uğurcan Çakır Galatasaray Kasımpaşa maçında neden yok, oynamıyor? Galatasaray'da sakatlar ve cezalılar

Galatasaray bugün Süper Lig'in ilk yarısının son haftası kapsamında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Singo, Lemina, Osimhen, Jakobs, Uğurcan Çakır Galatasaray - Kasımpaşa maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

, 'in 17. haftası kapsamında bugün ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmada sarı-kırmızılılar galibiyet alırsa tekrardan liderlik koltuğuna oturacak ve ligin ilk yarısını 1. sırada tamamlamayı garantileyecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Kasımpaşa maçında sarı-kırmızılıların ilk 11'inin kilit isimlerinden 5 futbolcu ise forma giyemeyecek.

Taraftarlar tarafldaın Singo, Lemina, , Jakobs, Uğurcan Çakır Galatasaray - Kasımpaşa maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılıyor.

SİNGO GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇINDA NEDEN YOK, NE ZAMAN DÖNECEK?

Wilfried Singo, Galatasaray'ın Süper Lig kapsamında oynayadağı Gençlerbirliği maçında sakatlanmıştı. Tedavisi henüz sona ermeyen Fildişili futbolcu sakatlığı nedeniyle galatasaray - Kasımpaşa maçında oynamıyor. Sol arka adale grubunda 2 tip C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen Singo'nun Süper Kupa Yarı Final maçları kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçında sahalara geri dönmesi bekleniyor.

Singo, Lemina, Osimhen, Jakobs, Uğurcan Çakır Galatasaray Kasımpaşa maçında neden yok, oynamıyor? Galatasaray'da sakatlar ve cezalılar

LEMİNA, OSİMHEN, JAKOBS GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Lemina, Osimhen ve Jakobs, 2025 Afrika Uluslar Kupası'na katılmak için ülkelerine gittiler. Milli takım kampında yer alan 3 oyuncu sarı-kırmızılıların Süper Lig'in 17. haftası kapsamında oynayacağı Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Ayrıca Galatasaray'ın Süper Kupa maçlarında da Osimhen, Lemina ve Jakobs yer almayacak.

Singo, Lemina, Osimhen, Jakobs, Uğurcan Çakır Galatasaray Kasımpaşa maçında neden yok, oynamıyor? Galatasaray'da sakatlar ve cezalılar

UĞURCAN ÇAKIR GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan Monaco maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Uğurcan Çakır'ın tedavisi sona erdi. Sakatlıktan yeni çıkmasından dolayı risk almak isteyemen sarı-kırmızılı teknik ekibin kararı doğrultusunda Uğurcan Çakır, Kasımpaşa maçında oynamıyor.

