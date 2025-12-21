Menü Kapat
11°
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Otomobil motor yağı değişimi ile ilgili doğru bilinen 4 yanlış! İşte kimsenin size anlatmadığı gerçekler

Otomobil teknolojisi geliştikçe motor yağları hakkındaki eski inanışlar da geçerliliğini yitiriyor. Peki sürücülerin en sık düştüğü hatalar ve işin gerçekleri neler? İşte motor yağları hakkında yanlış bilinen şeyler...

Otomobilin icadından beri hayatımızda olan motor yağları, hayvansal yağlardan günümüzün gelişmiş sentetik karışımlarına kadar uzun bir yolculuk geçirdi.

Ancak yüz yılı aşkın süredir var olan endüstri, sayısız mit ve yanlış anlaşılmayı da beraberinde getirdi. Özellikle elektrikli araçlara geçiş sürecinde olsak da, içten yanmalı motorlar için hayati önem taşıyan bu sıvılar hakkında dilden dile dolaşan pek çok yanlış bilgi bulunuyor.

Sürücülerin endişelerini gidermek adına, SlashGear sitesi otomobil dünyasında motor yağlarına dair en sık karşılaşılan 5 efsaneyi ve gerçekleri mercek altına aldı.

Otomobil motor yağı değişimi ile ilgili doğru bilinen 4 yanlış! İşte kimsenin size anlatmadığı gerçekler

MARKA DEĞİŞTİRMENİN ARACA ZARAR VERDİĞİ İDDİASI

Sürücüler arasında yaygın olan bir inanışa göre, motor yağı markasını değiştirmek araca zarar veriyor. Her firmanın kendine has bir formülü ve katkı maddesi olsa da, markalar arası geçiş yapmak aslında tamamen güvenli kabul ediliyor.

Uzmanlara göre buradaki tek kritik nokta, halihazırda kullanılan yağın ağırlığı ve türü ile eşleşen bir ürün tercih etmek. Örneğin tam sentetik 0W-20 kullanan bir aracın, yine aynı değerlere sahip farklı bir marka ile devam etmesinde sakınca görülmüyor.

Otomobil motor yağı değişimi ile ilgili doğru bilinen 4 yanlış! İşte kimsenin size anlatmadığı gerçekler

KALIN VEYA İNCE YAĞ HER ZAMAN DAHA İYİDİR YANILGISI

Modern motorların çok daha hassas toleranslara sahip olması, viskozite konusundaki tartışmaları alevlendirdi. Kimi kullanıcılar daha kalın yağların sızıntıyı önlediğini düşünse de, bu motorun ısınmasına ve ciddi hasarlar görmesine yol açabiliyor.

Tam tersi şekilde daha ince yağlar daha iyi yağlama yapsa da, zamanla yağ basıncını olumsuz etkileyerek aşınmaya neden olabiliyor.

Eski nesil motorlarda viskozite konusunda biraz esneklik olsa da, günümüz araçlarında üretici firmanın kılavuzunda belirttiği değerlerin dışına çıkılmaması motor sağlığı için hayati önem taşıyor.

Otomobil motor yağı değişimi ile ilgili doğru bilinen 4 yanlış! İşte kimsenin size anlatmadığı gerçekler

SENTETİK VE KONVANSİYONEL YAĞLAR KARIŞTIRILAMAZ

Kimyasalları karıştırmanın tehlikeli olabileceği düşüncesinden yola çıkan bazı sürücüler, sentetik ve konvansiyonel yağların bir araya gelmesinin motora zarar vereceğine, hatta yangın çıkarabileceğine inanıyor. Ancak acil durumlarda aynı ağırlıktaki iki farklı türü karıştırmak araca herhangi bir zarar vermiyor.

Halihazırda piyasada "yarı sentetik" olarak satılan karışım ürünlerin varlığı da endişelerin yersiz olduğunu kanıtlar nitelikte.

Burada unutulmaması gereken detay, karışıma eklenen konvansiyonel yağın sentetik olandan daha hızlı bozulacağı ve bir sonraki yağ değişim zamanını erkene çekebileceği gerçeği.

Otomobil motor yağı değişimi ile ilgili doğru bilinen 4 yanlış! İşte kimsenin size anlatmadığı gerçekler

3 AY VEYA 4.800 KİLOMETRE KURALI KURALI

Belki de en sık tekrarlanan mit, motor yağının her yaklaşık 4.800 km veya üç ayda bir değiştirilmesi gerektiği yönünde. Eski araçlar için geçerli olabilecek kural, modern teknolojiler ve sentetik yağlar karşısında geçerliliğini yitirmiş durumda.

Tam sentetik ürünler kullanan araçlar için değişim süresi bir yıla veya 16 bin kilometreye kadar uzayabiliyor. Honda gibi bazı üreticiler ise bakım zamanını kullanım koşullarına göre hesaplayan akıllı sistemler kullanıyor. Ancak sık sık kısa mesafe sürüş yapanlar, yoğun trafikte kalanlar veya ağır yük taşıyanların üretici tavsiyelerini daha dikkatli incelemeleri öneriliyor.

