Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'nin paylaşımında ortaya çıktı

Yıllardır televizyon ekranında olan Müge Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lidya Müge Akdağ, haziran ayında üniversiteden mezun oldu. Çalışmaya başlayan Lidya Müge Akdağ, İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci ile çıktığı tatilde görüldü.

MÜGE ANLI'NIN KIZI LİDYA MÜGE AKDAĞ, GÖZDE KAHVECİ İLE TATİLDE

Müge Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lidya Müge Akdağ uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda mezun olan Lidya Müge Akdağ, Fenerbahçe'de top koşturan İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci ile tatile çıktı.

Sosyal medya kullanmayan Lidya Müge Akdağ'ın karelerini Gözde kahveci paylaştı. Lidya Müge Akdağ'ın son halini görenler ise "Aynı annesine benziyor" yorumunu yaptı.

MÜGE ANLI'NIN KIZI LİDYA MÜGE AKDAĞ MEZUN OLDU

Müge Anlı, 1999 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile evlenmiş, bu evlilikten Lidya dünyaya gelmişti. Çocukluğunu ve gençliğini basından uzak geçiren Lidya Müge Akdağ, eğitim hayatında da göz önünde olmamayı tercih etti.

2002 doğumlu Lidya’nın mezuniyet fotoğrafları sosyal medyada paylaşılınca, annesi Müge Anlı’nın gençlik yıllarına benzerliği çok konuşuldu. Pek çok kullanıcı Lidya için "Müge Anlı'nın gençliği gibi", "Ne kadar zarif ve asil" yorumlarında bulundu.