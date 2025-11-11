Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'nin paylaşımında ortaya çıktı

Müge Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü Lidya Müge Akdağ, yıllar sonra ortaya çıktı. Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci ile tatile çıkan Lidya Müge Akdağ'ı görenler gözlerine inanamadı.

Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'nin paylaşımında ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 14:36

Yıllardır televizyon ekranında olan 'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lidya Müge Akdağ, haziran ayında üniversiteden mezun oldu. Çalışmaya başlayan Lidya Müge Akdağ, 'nin eşi Gözde Kahveci ile çıktığı tatilde görüldü.

MÜGE ANLI'NIN KIZI LİDYA MÜGE AKDAĞ, GÖZDE KAHVECİ İLE TATİLDE

Müge Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lidya Müge Akdağ uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda mezun olan Lidya Müge Akdağ, 'de top koşturan İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci ile tatile çıktı.

Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'nin paylaşımında ortaya çıktı

Sosyal medya kullanmayan Lidya Müge Akdağ'ın karelerini Gözde kahveci paylaştı. Lidya Müge Akdağ'ın son halini görenler ise "Aynı annesine benziyor" yorumunu yaptı.

Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'nin paylaşımında ortaya çıktı

MÜGE ANLI'NIN KIZI LİDYA MÜGE AKDAĞ MEZUN OLDU

Müge Anlı, 1999 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile evlenmiş, bu evlilikten Lidya dünyaya gelmişti. Çocukluğunu ve gençliğini basından uzak geçiren Lidya Müge Akdağ, eğitim hayatında da göz önünde olmamayı tercih etti.

Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'nin paylaşımında ortaya çıktı

2002 doğumlu Lidya’nın fotoğrafları sosyal medyada paylaşılınca, annesi Müge Anlı’nın gençlik yıllarına benzerliği çok konuşuldu. Pek çok kullanıcı Lidya için "Müge Anlı'nın gençliği gibi", "Ne kadar zarif ve asil" yorumlarında bulundu.

