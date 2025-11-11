Jackie Chan öldü iddiasına ailesinden açıklama geldi

Karateci Çocuk, Bitirim İkili, Altın Yumruk gibi sayısız filmde rol alan 71 yaşındaki Jackie Chan'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Dün sosyal medyada yayınlanan "Jackie Chan öldü" iddiası hayranlarını endişelendirirken, yalanlama ünlü ismin ailesinden geldi.

JACKIE CHAN ÖLDÜ İDDİASI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Dün sosyal medyada "Jackie Chan öldü" ve "Jackie Chan yaşıyor mu" gibi aramalar, trendler arasına girdi. Ünlü ismin hayranları endişelenirken ailesi iddiaları yalanladı.

Jackie Chan'in ailesi ölüm haberini yalanladı ve çıkan haberlerin tamamen uydurma olduğunu duyurdu. Ünlü ismin ailesi sürekli çıkan öldü iddialardan da çok rahatsız olduğu belirtildi.

Jackie Chan, en son 'Karate Kid: Legends' ve 2025 yapımı Çin filmi 'The Shadow's Edge'de rol aldı. Chan'in 'Bitirim İkili'nin devam filmi de dahil olmak üzere, yapım aşamasında olan birçok filmi olduğu biliniyor.