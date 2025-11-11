Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı hakkında bir açıklama da Mustafa Sandal'dan geldi

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan Furkan Bölükbaşı, "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu" suçlamasıyla gözaltına alındı. Furkan Bölükbaşı ile ilgili bir paylaşım da şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi.

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı hakkında bir açıklama da Mustafa Sandal'dan geldi
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olan Furkan Bölükbaşı isimli kullanıcı hakkında Cumhurbaşkanı 'a yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşımıyla gündeme gelen ve daha sonra bunu silen Furkan Bölükbaşı hakkında kararı verildi. Bu kararla ilgili bir paylaşımda Mustafa Sandal'dan geldi.

FURKAN BÖLÜKBAŞI GÖZALTINA ALINDI

Furkan Bölükbaşı hakkında yapılan paylaşımda, "X isimli sosyal paylaşım sitesinde Furkan Bölükbaşı isimli şahıs tarafından Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik yapmış olduğu paylaşıma ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 310 maddesi uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen gözaltı talimatı doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemler titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı hakkında bir açıklama da Mustafa Sandal'dan geldi

MUSTAFA SANDAL, FURKAN BÖLÜKBAŞI HAKKINDA KONUŞTU

Şarkıcı Mustafa Sandal, hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını bu şekilde tehdit edemez. Tartışmasız olabilecek en ağır cezayı almalı" dedi.

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı hakkında bir açıklama da Mustafa Sandal'dan geldi
ETİKETLER
#Türkiye
#sosyal medya
#recep tayyip erdoğan
#gözaltı
#cumhuriyet başsavcılığı
#Furkan Bölükbaşı
#Magazin
