Cumhurbaşkanı'nı tehdit eden Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Furkan Bölükbaşı isimli sosyal medya kullanıcısı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı'na idam tehdidinde bulunan ancak gelen tepkiler sonrası paylaşımını silerek Erdoğan'ın yanında olduğunu belirttiği paylaşımlarda bulunmaya başlayan Bölükbaşı, gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

FURKAN BÖLÜKBAŞI HAKKINDA RESEN SORUŞTURMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, X platformu kullanıcısı Furkan Bölükbaşı hakkında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik yapmış olduğu paylaşıma ilişkin resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

GÖZALTINA ALINDI

"X isimli sosyal paylaşım sitesinde Furkan Bölükbaşı isimli şahıs tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik yapmış olduğu paylaşıma ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 310 maddesi uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen gözaltı talimatı doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemler titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."