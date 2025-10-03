Cumhurbaşkanına hakaret etmişti! Cezası belli oldu

Kategoriler
Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişinin yakalanması için polisler düğmeye bastı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından paylaşımı yapan kişinin Antalya'nın Alanya ilçesinde ikamet ettiği tespit edildi. Paylaşımı yapan kişinin 21. yaşındaki M.Ü. olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şahsı oturduğu evde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen M.Ü., çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.