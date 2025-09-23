Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan KJ'yi yayınlayan TELE1 yöneticileri hakkında karar

İstanbul
TELE1 kanalında yayınlanan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı soykırımcı İsrail yönetiminin başbakanı Binyamin Netanyahu ile kıyaslayan KJ yazısı sonrası soruşturma başlatılmıştı.
Adliyede ifade işlemleri tamamlanan TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Müdür İhsan Demir ve Program Moderatörü Musa Özuğurlu adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kanalda yayınlanan bir programın KJ’sinde “RTE’nin Netanyahu’dan farkı ne?” ifadesinin yer alması büyük tepki çekmişti. İstanbul Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında kanal yöneticileri bugün polis eşliğinde ifadeye götürülmüştü.