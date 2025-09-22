Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Netanyahu'yu benzeten TV kanalına soruşturma

TELE1'de yayınlanan bir programın KJ’sinde “RTE’nin Netanyahu’dan farkı ne?” ifadesinin yer alması büyük tepki çekti. Tepkilerin büyümesi üzerine TV kanalı bir açıklama yaptı.

TELE1: KESİNLİKLE ONAYLAMADIĞIMIZ BİR İFADE

TV kanalı "Yanlış anlamalara açık olan bu cümleyi doğru bulmuyoruz." ifadesinin yer aldığı bir açıklama yaparak idari bir araştırma yapılması kararı alındığını duyurdu. Kanalın açıklaması şu şekilde:

"Dün gece (21 Eylül 2025) Tele1 ekranına gelen “Türkiye’nin Yönü” programında, meslek terminolojisinde KJ dediğimiz alt yazıda kısa süreli de olsa (yaklaşık bir dakika) kanal yönetimi olarak kesinlikle onaylamadığımız bir ifade kullanılmıştır.

Programda Trump - Erdoğan görüşmesine ilişkin bir değerlendirme yapılmasına karşın, KJ’de Erdoğan ile Netanyahu karşılaştırması yer almıştır. Kesin hüküm içeren bir ifade olmamakla birlikte, yanlış anlamalara açık olan bu cümleyi doğru bulmuyoruz. Reji kadromuzdan kaynaklanan ve sehven yapılan bu hata nedeniyle özür dileriz. İdari araştırmayı yaptıktan sonra gerekli kararları alacağımızı da belirtmek isteriz."

RTÜK BAŞKANI: HESABI EN AĞIR YAPTIRIMLARLA SORULACAK

Sosyal medyada da çokça tartışılan konuyla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin "Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazze’de işlenen zulme karşı en güçlü sesi yükseltmiş, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuş bir liderdir. Böyle bir lideri, eli kanlı bir katille aynı zeminde göstermek; basın özgürlüğü kılıfına sığdırılmaya çalışılan kirli bir provokasyondur." ifadelerinin de yer aldığı bir açıklama yaparak "Devletin en üst makamına yönelmiş bu saygısızlığın hesabı en ağır yaptırımlarla sorulacaktır." cümlesini kullandı.

ADALET BAKANI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Vicdanla, adaletle ve insanlık onuruyla asla bağdaşmayan bu çirkin algı operasyonları, Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece milletimiz için değil tüm insanlık için sürdürdüğü onurlu mücadeleyi asla gölgeleyemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman zalimin karşısında, mazlumların ve mağdurların yanında duran; adalet çağrısının öncüsü olan bir liderdir.

Gazze’de insan haklarını hiçe sayarak bebekleri, kadınları ve masum sivilleri katleden Netanyahu’nun adı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı cümlede zikredilmesi; Cumhurbaşkanlığı makamına, devletimize ve aziz milletimize açık bir saygısızlıktır.

Vicdanla, adaletle ve insanlık onuruyla asla bağdaşmayan bu çirkin algı operasyonları, Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece milletimiz için değil tüm insanlık için sürdürdüğü onurlu mücadeleyi asla gölgeleyemeyecektir."

https://x.com/yilmaztunc/status/1970151331089236045