Erdoğan ve Netanyahu'yu aynı kefeye koymuşlardı! RTÜK'ten skandal KJ'ye sert tepki

Televizyondaki bir siyaset programında canlı yayın sırasında ekrana yansıtılan alt yazı (KJ) büyük tepki çekti. Programda, 7 Ekim 2023’ten beri Gazze Şeridi’nde soykırım yapan işgalci İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir tutuldu.

KJ’de, “RTE’nin Netanyahu’dan farkı ne?” ifadesi yer aldı. O anların ekran görüntüleri kısa sürede sosyal medyaya düştü ve kullanıcıların büyük tepkisini çekti. Kullanıcılar, TELE1’in bu hadsiz yayınına sert sözlerle karşılık verirken, Erdoğan’ın Gazze için verdiği mücadeleye dikkat çekildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran, skandal KJ'yi sert sözlerle eleştirdi. Bu gelişmelerin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da (RTÜK) harekete geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kanala sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

'AHLAKSIZLIK, HADSİZLİK VE AÇIK BRİ SALDIRI'

"Gazze’de masum insanlara yönelik katliamların faili Netanyahu ile, mazlumların hamisi ve insanlığın vicdanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ı aynı alt yazıda yan yana getirmek; ahlaksızlık, hadsizlik ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yapılmış açık bir saldırıdır.

'KİRLİ BİR PROVOKASYON'

Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazze’de işlenen zulme karşı en güçlü sesi yükseltmiş, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuş bir liderdir. Böyle bir lideri, eli kanlı bir katille aynı zeminde göstermek; basın özgürlüğü kılıfına sığdırılmaya çalışılan kirli bir provokasyondur.

Bu skandal, basit bir hata ya da sorumsuzlukla açıklanamaz. Devletin en üst makamına yönelmiş bu saygısızlığın hesabı en ağır yaptırımlarla sorulacaktır.

'İZİN VERMEYECEĞİZ'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, devletimizin vakarını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ömrü boyunca sürdürmüş olduğu onurlu mücadelesini hedef alan hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. Hiç kimse, Türkiye’nin kararlı dış politikasını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel vicdanda karşılık bulan liderliğini gölgeleyemeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/ebekirsahin/status/1970126134692958704