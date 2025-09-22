Menü Kapat
Gündem
Erdoğan ve Netanyahu'yu aynı kefeye koymuşlardı! RTÜK'ten skandal KJ'ye sert tepki

Bir televizyon programında ekrana yansıtılan alt yazıda (KJ) Cumhurbaşkanı Erdoğan ve soykırımcı Netanyahu'yu bir tutan ifadelere yer verilmişti. İnfiale neden olan KJ'ye tepkiler art arda geldi. Son olarak RTÜK harekete geçti, Skandal ifadelerle ilgili kanal hakkında soruşturma başlatıldı.

Erdoğan ve Netanyahu'yu aynı kefeye koymuşlardı! RTÜK'ten skandal KJ'ye sert tepki
Televizyondaki bir siyaset programında canlı yayın sırasında ekrana yansıtılan alt yazı (KJ) büyük tepki çekti. Programda, 7 Ekim 2023’ten beri ’nde soykırım yapan işgalci ’in Başbakanı Binyamin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip bir tutuldu.

KJ’de, “RTE’nin Netanyahu’dan farkı ne?” ifadesi yer aldı. O anların ekran görüntüleri kısa sürede sosyal medyaya düştü ve kullanıcıların büyük tepkisini çekti. Kullanıcılar, TELE1’in bu hadsiz yayınına sert sözlerle karşılık verirken, Erdoğan’ın Gazze için verdiği mücadeleye dikkat çekildi.

Erdoğan ve Netanyahu'yu aynı kefeye koymuşlardı! RTÜK'ten skandal KJ'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran, skandal KJ'yi sert sözlerle eleştirdi. Bu gelişmelerin ardından Radyo ve Üst Kurulu da () harekete geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kanala sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

'AHLAKSIZLIK, HADSİZLİK VE AÇIK BRİ SALDIRI'

"Gazze’de masum insanlara yönelik katliamların faili Netanyahu ile, mazlumların hamisi ve insanlığın vicdanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ı aynı alt yazıda yan yana getirmek; ahlaksızlık, hadsizlik ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yapılmış açık bir saldırıdır.

Erdoğan ve Netanyahu'yu aynı kefeye koymuşlardı! RTÜK'ten skandal KJ'ye sert tepki

'KİRLİ BİR PROVOKASYON'

Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazze’de işlenen zulme karşı en güçlü sesi yükseltmiş, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuş bir liderdir. Böyle bir lideri, eli kanlı bir katille aynı zeminde göstermek; basın özgürlüğü kılıfına sığdırılmaya çalışılan kirli bir provokasyondur.

Bu skandal, basit bir hata ya da sorumsuzlukla açıklanamaz. Devletin en üst makamına yönelmiş bu saygısızlığın hesabı en ağır yaptırımlarla sorulacaktır.

Erdoğan ve Netanyahu'yu aynı kefeye koymuşlardı! RTÜK'ten skandal KJ'ye sert tepki

'İZİN VERMEYECEĞİZ'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, devletimizin vakarını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ömrü boyunca sürdürmüş olduğu onurlu mücadelesini hedef alan hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. Hiç kimse, Türkiye’nin kararlı dış politikasını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel vicdanda karşılık bulan liderliğini gölgeleyemeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/ebekirsahin/status/1970126134692958704

