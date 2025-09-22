Menü Kapat
25°
 Nalan Güler Güven

Ömer Çelik'ten KJ skandalına sert tepki!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir televizyon kanalında, Gazze'de Filistinlilere soykırım yapan İsrail Başkanı Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıyaslanması hakkında sosyal medya hesabından tepki verdi. Çelik, 'Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir' diyerek sert tepki verdi.

Ömer Çelik'ten KJ skandalına sert tepki!
22.09.2025
22.09.2025
saat ikonu 16:31

Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü , dün akşam bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile katil 'nun karşılaştırılmasına yönelik sosyal medya hesabından sert bir açıklamada bulundu.

ÖMER ÇELİK'TEN SERT TEPKİ

Ömer Çelik sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bir TV kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz. İnsanlık ittifakının gür sesi, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir. İlgili kanal özür dilemiş, özür için gereğinin yapılması gerekir. Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. "

https://x.com/omerrcelik/status/1970106002612568449

NE OLMUŞTU

Bir televizyon programında konuşmacıların, soykırımcı İsrailli Netanyahu ile Cumhurbaşkanı 'a yönelik kıyaslama yapılmasının ardından siyasi çevrelerden tepkiler gelmişti.

Ömer Çelik'ten KJ skandalına sert tepki!
