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 | Selahattin Demirel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik savaşla ilgili en büyük tehlikeyi açıkladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada İsrail-İran arasındaki çatışmalarda nükleer tehlikenin yerine Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının konuşulmasını eleştirdi. Çelik ayrıca İran ve İsrail saldırılarına karşı riyakar tutum izleyen ülkelere de isim vermeden tepki göstererek Türkiye'nin savaşla ilgili hava ve karadan her türlü önlemi aldığını belirtti.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik savaşla ilgili en büyük tehlikeyi açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 18:07
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 18:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda İsrail-İran savaşı başta olmak üzere gündeme dair birçok konu başlığı değerlendirildi.

Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Çelik, İran-İsrail çatışmalarında bölgede asıl tehlikenin nükleer tehlike olduğuna dikkat çekerek İsrail'in saldırısının BM şartlarına aykırı olduğunu söyledi.

"BÜTÜN BÖLGE SIKINTI İÇİNE GİREBİLİR"

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Teşkilatlarımız birer siyaset okuludur. Hem ana kademesi hem kadın ve gençlik kolları kapsamlı bir şekilde hazırlıklarını yapıyor. Temmuz ortasında kampımız olacak. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla önümüzdeki dönemi değerlendireceğiz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik savaşla ilgili en büyük tehlikeyi açıkladı


İsrail Gazze'de büyük bir soykırım yapıyor. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken bunları detaylı şekilde ele alıyoruz. İsrail'in tabii İran'a yaptığı haksız ve hukuksuz saldırı neticesinde şu an gelinen noktada doğrudan sivil insanlara bomba yağdırılması söz konusu. Nükleer tehlikenin ortaya çıkması gibi bir gündemi takip ediyoruz. Nükleer tesislere bomba yağdırılıyor. Bu tehlike, bütün bölgeyi sıkıntı içerisinde bırakabilecek sonuçlar doğurabilir.

"NÜKLEER TEHLİKE HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN DAHA ÖNEMLİ"

Umman'da ABD-İran arasındaki müzakereler devam ederken İsrail saldırmıştır. Bir bakıma müzakere masasına yapılmış bir saldırıdır. İsrail'in müzakere masasına saldırmak gibi bir tutum içerisinde olduğu görülmüştür.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik savaşla ilgili en büyük tehlikeyi açıkladı

Hürmüz Boğazı'nın kapatılıp kapatılmayacağı gündemimizde. Nükleer tehlike ortadayken bütün bölgeyi felakete sokacak şekilde İran bombalanırken iki şey dikkat çekiyor. Nükleer tehlike Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından daha büyük bir tehlikeyken bu konuşuluyor. İkincisi İsrail'in saldırganlığına cılız cümleler kurarken, İran'in saldırılarının vahim sonuçlar doğurabileceğini söylüyorlar.

"TÜRKİYE HER ALANDA TEDBİRLERİNİ ALMIŞTIR"

Biz İran'a yapılan her türlü saldırıyı kınıyoruz. İran'ın hukuka aykırı bir şekilde saldırıya uğraması kabul edilemez. İsrail saldırılarda BM şartlarını ihlal etti. Türkiye her alanda tedbirlerini havadan ve karadan almıştır."

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ETİKETLER
#soykırım
#mkyk
#rusya-ukrayna savaşı
#ak-parti
#İsrail-İran Savaşı
#Nükleer Tehdit
#Gündem
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