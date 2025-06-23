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 | Selahattin Demirel

Efeler Belediyesi'nde 2 başkan yardımcısı istifa etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde belediyede iki önemli istifa yaşandı. Efeler Belediyesi'nde görev yapan 2 başkan yardımcısı aynı anda istifa etti. Belediye binasında da güvenlik tedbirlerinin artırılması dikkat çekti.

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Efeler Belediyesi'nde 2 başkan yardımcısı istifa etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 18:46
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 18:46

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in sağ kolu olarak değerlendirilen iki yardımcısının istifa ettiği duyuruldu. Belediyedeki kilit isimler arasında gösterilen Belediye Başkan Yardımcıları Muttalip Özsemerci ve İbrahim Metin Başer'in görevlerinden istifa ettikleri öğrenildi.

Efeler Belediyesi'nde 2 başkan yardımcısı istifa etti

Efeler Belediyesi ise resmi internet sitesinden istifa eden başkan yardımcılarının isimlerini çıkarmadığı görüldü.

BELEDİYE BİNASINDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Seçim sürecinde ve Belediye Başkanlığı görevini devraldıktan sonra kapısının herkese açık olduğunu belirten Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve Belediye Başkan Yardımcılarının bulunduğu belediye binasında yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Belediye binasına giren herkesin veznelerin bulunduğu zemin kat dışında üst katlara çıkışına izin verilmezken randevusu olan vatandaşların da belediye binasına özel güvenliklerin nezaretinde çıkabilmesi dikkat çekti.
Yaşanan istifaların ardından Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in açıklama yapması bekleniyor.

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ETİKETLER
#istifa
#Efeler Belediyesi
#Anıl Yetişkin
#Muttalip Özsemerci
#İbrahim Metin Başer
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