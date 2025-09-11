Ömer Çelik'ten İsrail tehditlerine sert tepki! 'Kudretli cevabı verecek imkana sahibiz'

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarda bulundu.

"BİRİNCİ GÜNDEMİMİZ GAZZE"

Ömer Çelik, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

MYK'mızda tabii birinci gündemimiz Gazze'ydi. Orada öldürülen çocuklara bir kez daha dikkat çekmek için. Dünyanın her yerinde çocuklar okuluna kavuşurken bundan mahkum bırakılan çocuklara dikkat çekmek için gençlik kollarımız boş sıralar adında bir etkinlik gerçekleştirdi.

Gelinen nokta soykırım şebekesinin, başından beri söylüyoruz, 'İsrail'in kendini savunma hakkı' diye konuşuyoruz, onları çok zor duruma düşürecek diye. Bu saldırganlık Suriye, Lübnan, İran, Yemen'e yayıldığı gibi son olarak dost, kardeş ülke Katar'a saldırı gerçekleşmiştir. İsrail soykırım şebekesi Hamas'ın barıştan yana olmadığını söylüyordu. Ne zaman Hamas müzakere için dünyadan çağrı yapılsa buna olumlu yanıt verdi. Soykırım şebekesi Hamas'ın bundan uzak durduğunu söyledi. İsrail Katar'da müzakere heyetini tuzağa düşürdü.

Tek çözüm Netanyahu şebekesinin yargılanmasıdır.

AK PARTİ'YE KATILIMLAR SÜRECEK

Önümüzdeki günlerde AK Parti'ye katılım sürecek.

Odak kaybına izin vermeyeceğiz. Terörsüz sürecini hassasiyetle sürdürüyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

En önemli konulardan birinin Terörsüz Türkiye olduğunu belirten Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Bütün çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. Meclis'te komisyon çalışıyor. Cumhur İttifakı olarak bu iradeyi canlı tutuyoruz, gereken çalışmaları yapıyoruz."

"TEHDİTLERİN HİÇBİR HÜKMÜ YOK"

"İsrail, Türkiye'ye saldırmaya cüret eder mi?" sorusuna Çelik, "Türkiye şurası saldıracak ya da burası saldıracak şeklindeki gündemleri dikkate almamak lazım. Türkiye, egemen ve kudretli bir ülkedir. Tarih boyunca bizi tehdit edenler her zaman cevaplarını aldı. Tehditlerin bizim için hükmü yok. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir ülkenin düşmanı değil. Türkiye'ye düşmanlık edene her türlü kudretli cevabı verecek kapasiteye ve imkana sahibiz" cevabını verdi.

CHP KURULTAY DAVASI

Şimdiye kadar yaptığımız çağrılara rağmen, hatta sağduyulu bazı CHP'lilerin çağrısına rağmen Özgür Özel bu meseleyle yüzleşmekten geri duruyor. Meseleyi de kendileri ile AK Parti arasında bir süreçmiş gibi davranıyorlar. Bizim bu iddialardan haberimiz yoktu, medyanın da yoktu. Bu iddiaları ilk dile getirenler CHP'liler. Bir takım skandallarla bir takım usulsüzlüklerle hareket ettiklerini söylediler. Bu iddialarla ilgili olarak CHP'de belediye başkanlığı yapmış kişiler suç duyurusunda bulundular. Bu mesele CHP içindeki tartışmalarla ortaya çıktı. Bu iddiaları biz CHP'lilerden duyduk. Bunlar ortaya çıktıktan sonra CHP'liler gidip yargıya başvurdu ve bu süreci inceledi. Yargıya zemin teşkil eden konular CHP'lilerin suç duyurusu ile ortaya çıkan konular. Burada hiçbir AK Partilinin şikayeti yok.

Sizin il başkanlarınız, yöneticileriniz diyor ki çürüme var, yolsuzluk var diyor. Bunu önünüze alıp tartışacaksınız. Yaptıkları bir örtbas etme faaliyetidir. CHP'li arkadaşlarınız tarafından dile getirilenlerle ilgili ne diyorsunuz, bir şey söyleyin. Bunun hiçbir tarafında biz yokuz. Meseleyi doğru yere koyalım. En büyük haksızlık milletimize yapılıyor. CHP siyaset kurumunun kendi arkadaşları tarafından dile getirilen kirlilikle mücadele edeceğine vatandaşları sokağa çağırıyor. Bir grup usulsüzlük yapmışsa bu siyasal sürecin güvenliğini tehlikeye atan bir durumdur. Partilerin içinin yozlaştırılarak tehdit edilmesine müsaade etmemeliyiz. CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza da haksızlık yapılıyor.