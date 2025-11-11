Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Furkan Bölükbaşı gözaltına alındıktan sonra sevgilisi Nisa Çaydan'dan Adnan Menderes'li hamle!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medyada yaptığı paylaşımda idam tehdidinde bulunan Furkan Bölükbaşı gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Furkan Bölükbaşı'nın sevgilisi Nisa Çaydan ise Bölükbaşı'nın gözaltına alınmasından sonra profiline Menderes resmi koyarak, dikkat çekti.

11.11.2025
11.11.2025
15:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medyada yaptığı paylaşımda idam tehdidinde bulunan Furkan Bölükbaşı hakkında tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Nisa Çaydan sevgilisi Furkan Bölükbaşı'nın tutuklanmasının ardından profiline 'i ekledi.

FURKAN BÖLÜKBAŞI'NIN SEVGİLİSİ NİSA ÇAYDAN ADNAN MENDERES PAYLAŞIMI

Furkan Bölükbaşı, Menderes üzerinden 'ı idamla tehdit etmişti. Nisa Çaydan da sevgilisi Furkan Bölükbaşı'nın gözaltına alınmasının ardından sonra profiline Menderes resmi koyarak dikkat çekti.

FURKAN BÖLÜKBAŞI TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, X platformu kullanıcısı Furkan Bölükbaşı hakkında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik yapmış olduğu paylaşıma ilişkin resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen gözaltı talimatı doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemler titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı'na yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

