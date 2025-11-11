Menü Kapat
Hava Durumu
19°
 | Baran Aksoy

Filmleri aratmayan vurgun! Arkadaşının telefonunu aldı, 1 milyon TL'lik kredi çekti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir şahıs, kısa bir süre arkadaşlık kurduğu Erdal Kolay'ın mobil bankacılık hesaplarından üç gün içinde toplam 1 milyon TL kredi çekip paraları kendi hesabına aktardı. Mağdur Kolay, tehdit edildiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz yıl psiko-teknik değerlendirme ve işlemleri için bir merkeze başvuran Erdal Kolay, merkezin sahibi ile arkadaşlık kurdu. Bir süre sonra ikili zaman zaman bir araya gelerek çay içip sohbet etmeye başladı.

KREDİ ÇEKİP, KENDİ HESABINA AKTARDI

İddiaya göre, merkez sahibi bu buluşmaların birinde Kolay'ın telefonunu alarak e-Devlet üzerinden belgesini kontrol edeceğini söyledi. Telefonu alan şüpheli, Erdal Kolay'ın mobil bankacılığına girerek önce 300 bin TL çekip kendi hesabına aktardı.

KONUŞMAYA GİDİNCE TEHDİT EDİLDİ

Ertesi gün kredi kartından sanal POS üzerinden 350 bin TL, bir sonraki gün ise esnek hesaplardan 350 bin TL kullanarak yine kendi hesabına gönderdi. Durumu bankadan gelen bilgilendirme mesajlarıyla fark eden Kolay, şüpheliyle konuşmaya gittiğinde tehdit edildiğini öne sürdü. Bunun üzerine avukatı Emre Ateş ile birlikte Turgutlu Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

"DEKONTLARI SUNDUK, CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Erdal Kolay'ın avukatı Emre Ateş, "Müvekkilimiz Erdal Kolay yaklaşık bir yıl önce şüpheli Psiko-teknik Değerlendirme Merkezi'nin sahibi olan şahısla ehliyet işi için görüşmüş, anlaşmış ve aralarında bir arkadaşlık meydana gelmiş. Müvekkilim kendisi güveninden dolayı arkadaşlık ilişkilerinden dolayı ara ara birlikte oturup çay içmeler, muhabbet etmeler, sohbet etmeler gerçekleşmiş. Bu konuyla alakalı en son yaklaşık bir ay kadar önce ekimin başında müvekkilimizi dolandırmıştır. Bu işlemi de şu şekilde olmuştur. Müvekkilimin telefonunu alarak müvekkilin hesabından kendi hesabına yaklaşık 300 bin lira kredi çekip göndermiştir. Yine ertesi gün aynı şekilde 350 bin lira kredi kartı geçip onu da kendi hesabına EFT yapmıştır. Yine bir diğer günde yaklaşık 350 bin lira kadar esnek hesaplardan kullanıp onları da kendi hesabına havale etmiştir. Bunlarla ilişkin dekontlarımız elimizde savcılığa gidip suç duyurumuzu yaptık. Savcılığın gerekli işlemleri yapmasını bekleyeceğiz" dedi.

