Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Asgari ücret beklenenden daha fazla artacak: Özgür Erdursun rakam vererek açıkladı!

Kasım 10, 2025 14:56
1
Asgari ücret beklenenden daha fazla artacak: Özgür Erdursun rakam vererek açıkladı!

Asgari ücrette zam beklentisi ve veriler ışığındaki tahminler kasım ayının ilk haftasının sonuna gelinmesiyle birlikte daha net şekilde dillendirilmeye başladı. Halihazırda net maaş 22.104 TL olarak uygulanan asgari ücretin 2026 yılında ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı canlı yayında asgari ücret beklentisini yukarı yönlü revize etti. İşte Erdursun'un açıklamaları ve asgari ücret tahmini!

2

Asgari ücret zammı için hedeflenen oranın yüzde 20 olduğunu belirten Özgür Erdursun, "Şu anda asgari ücret ve emekli aylıkları ile ilgili baskılar oluşuyor. Bu baskılar neticesinde asgari ücret yüzde 20'den yüzde 30'a çıkabilir" dedi.

3

İşverenlerin de asgari ücreti düşük bulduklarını hatırlatan Erdursun, "2026 yılında sigorta ödemelerini peşin olarak yapanların 4 puanlık indirimini 2 puana düşürdüler. Aynı zamanda malullük  ve yaşlılık primini 1 puan arttırdılar. 1 puan artış %3,5 artışa tekabül ediyor" dedi.

4

Şu anda Meclis'te bulunan düzenleme ile beraber ayrıca bir artış konusunun da olduğunu belirten Erdursun, "Bu nedenle de asgari ücretin 28.750 liralara kadar çıkartılabilme ihtimali var" dedi.

5

'DEMEK Kİ BİRAZ DAHA ARTACAK'

Asgari ücretin 26 bin 500 TL ile 28.750 TL bandında olabileceğini aktaran Erdursun, "Benim beklentim 26 bin 525 TL'ydi. İşverenler sonra açıklama yaparak asgari ücret düşük dedikten sonra demek ki işverenler bir miktar bu rakamı arttıracaktır diye düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

6

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

7

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

8

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

 

 

9

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.