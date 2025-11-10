Asgari ücret beklenenden daha fazla artacak: Özgür Erdursun rakam vererek açıkladı!

Kategoriler
Asgari ücrette zam beklentisi ve veriler ışığındaki tahminler kasım ayının ilk haftasının sonuna gelinmesiyle birlikte daha net şekilde dillendirilmeye başladı. Halihazırda net maaş 22.104 TL olarak uygulanan asgari ücretin 2026 yılında ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı canlı yayında asgari ücret beklentisini yukarı yönlü revize etti. İşte Erdursun'un açıklamaları ve asgari ücret tahmini!
Asgari ücret zammı için hedeflenen oranın yüzde 20 olduğunu belirten Özgür Erdursun, "Şu anda asgari ücret ve emekli aylıkları ile ilgili baskılar oluşuyor. Bu baskılar neticesinde asgari ücret yüzde 20'den yüzde 30'a çıkabilir" dedi.
İşverenlerin de asgari ücreti düşük bulduklarını hatırlatan Erdursun, "2026 yılında sigorta ödemelerini peşin olarak yapanların 4 puanlık indirimini 2 puana düşürdüler. Aynı zamanda malullük ve yaşlılık primini 1 puan arttırdılar. 1 puan artış %3,5 artışa tekabül ediyor" dedi.
Şu anda Meclis'te bulunan düzenleme ile beraber ayrıca bir artış konusunun da olduğunu belirten Erdursun, "Bu nedenle de asgari ücretin 28.750 liralara kadar çıkartılabilme ihtimali var" dedi.
'DEMEK Kİ BİRAZ DAHA ARTACAK'
Asgari ücretin 26 bin 500 TL ile 28.750 TL bandında olabileceğini aktaran Erdursun, "Benim beklentim 26 bin 525 TL'ydi. İşverenler sonra açıklama yaparak asgari ücret düşük dedikten sonra demek ki işverenler bir miktar bu rakamı arttıracaktır diye düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.