TGRT Haber
Yaşam
 Nalan Güler Güven

Kocaeli'de kanlı gece! Profesyonel futbolcuya ateş açıldı

Kocaeli meydanda korkunç olay! İki grup arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Olayda 3 kişi vurulurken, yaralananlardan birinin Kocaelili futbolcu Uğurcan Bekçi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de kanlı gece! Profesyonel futbolcuya ateş açıldı
18.12.2025
18.12.2025
saat ikonu 00:44

ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda henüz bilinmeyen sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada 27 yaşındaki Sultanbeyli Belediyesporlu Uğurcan Bekçi, 27 yaşındaki E.K.B. ve 31 yaşındaki İ.A. silahla yaralandı.

Kocaeli'de kanlı gece! Profesyonel futbolcuya ateş açıldı

3 KİŞİ KANLAR İÇİNDE KALDI

3 kişi kanlar içinde yerde kalırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, biri ağır olmak üzere yaralan 3 kişiyi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kocaeli'de kanlı gece! Profesyonel futbolcuya ateş açıldı

FUTBOLCUNUN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Güneşspor, Belediye Derincespor, 24 Erzincaspor, Ankara Keçiörengücü, Adıyaman 1954 gibi önemli takımlarda forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi'nin ayağından yaralandığı, durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Kocaeli'de kanlı gece! Profesyonel futbolcuya ateş açıldı

POLİS OLAY YERİNDE DELİL ARADI

Öte yandan bölgeye çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Olayın Sefa Sirmen Sanayi Sitesi'nin yakınlarında başladığı, sahil yolu boyunca da sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı noktalarda mermi ve delil aradı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, çok yönlü araştırma başlatırken, zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kocaeli'de kanlı gece! Profesyonel futbolcuya ateş açıldı
