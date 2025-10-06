Menü Kapat
 Ceyda Altun

Silahlı saldırıda vuruldu! Sosyal medya paylaşımı yürek yaktı

Denizli’de içinde bulundukları otomobilin önü kesilerek düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden mermer ustasının, saatler önce yaptığı sosyal medya paylaşımı sevenlerinin yüreğini yaktı.

Silahlı saldırıda vuruldu! Sosyal medya paylaşımı yürek yaktı
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2025
15:13
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
09:12

’de meydana gelen olayda; plakasız kamyonetle bir süre takip yapan E.Ş., müteahhit Zeki Önel (39), kardeşi Tahir Önel (38) ve işlerini yapan mermer ustası Kadir Kaya’nın (32) bulunduğu aracın önünü kesti. E.Ş.’nin rastgele tüfekle ateş açması sonucu Kadir Kaya yerinde hayatını kaybetti. İşadamları Zeki Önel ve kardeşi Tahir Önel ise yaralandı. Olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheli E.Ş., saklandığı prefabrik evde yakalanırken, olayda yaralanan ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahlı saldırıda vuruldu! Sosyal medya paylaşımı yürek yaktı

ÖLMEDEN SAATLER ÖNCEKİ PAYLAŞIMI

Olay yerinden kaçmaya çalışırken sırtına isabet eden saçmalar neticesinde hayatını kaybeden Kadir Kaya’nın saldırıdan saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Kaya’nın paylaşımında Kürtçe bir ağıt müziğinin üzerine "Rızkın da ömrün de yazılıdır, telaş etme" notu yer aldığı görüldü. Kaya'nın duygusal paylaşımı, sevenlerini üzdü.

Silahlı saldırıda vuruldu! Sosyal medya paylaşımı yürek yaktı
ETİKETLER
#denizli
#ölüm
#cinayet
#olay
#suikast
#kardeşler
#vurgun
#Yaşam
