Silahlı saldırıda vuruldu! Sosyal medya paylaşımı yürek yaktı

Denizli’de meydana gelen olayda; plakasız kamyonetle bir süre takip yapan E.Ş., müteahhit Zeki Önel (39), kardeşi Tahir Önel (38) ve işlerini yapan mermer ustası Kadir Kaya’nın (32) bulunduğu aracın önünü kesti. E.Ş.’nin rastgele tüfekle ateş açması sonucu Kadir Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. İşadamları Zeki Önel ve kardeşi Tahir Önel ise yaralandı. Olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheli E.Ş., saklandığı prefabrik evde yakalanırken, olayda yaralanan kardeşler ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖLMEDEN SAATLER ÖNCEKİ PAYLAŞIMI

Olay yerinden kaçmaya çalışırken sırtına isabet eden saçmalar neticesinde hayatını kaybeden Kadir Kaya’nın saldırıdan saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Kaya’nın paylaşımında Kürtçe bir ağıt müziğinin üzerine "Rızkın da ömrün de yazılıdır, telaş etme" notu yer aldığı görüldü. Kaya'nın duygusal paylaşımı, sevenlerini üzdü.