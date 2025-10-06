Sirkeci feribot kazasında ölü, yaralı var mı son dakika? İskeleye çarptı

İstanbul'da Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapurun iskeleye çarpması sonucunda kaza yaşandı.

SİRKECİ FERİBOT KAZASINDA ÖLÜ, YARALI VAR MI SON DAKİKA?

6 Ekim Pazartesi günü erken saatlerde yaşanan feribot kazasında ilk belirlemelere göre herhangi bir ölü, yaralı olmadığı biliniyor. Olayla ilgili detaylar beklenirken kaza öğle saatlerinde yaşandı. Harem-Sirkeci seferi yapan arabalı vapur iskeleye çarptı.

SİRKECİ FERİBOT KAZASI SON DAKİKA NEREDE OLDU?

Bugün 11.20 civarında Harem-Sirkeci seferini yapan bir arabalı vapur ilk olarak vapura ardından da iskeleye çarptı. İskeleye çarpması sonucunda kaza yaşanırken şu an için herhangi bir ölü, yaralı bildirimi yapılmadı. Kaza sonrasında ekipler olay yerine sevk edilirken ilk müdahale yapılıyor.