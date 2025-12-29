Sinop'ta okullar 30 Aralık Salı tatil mi? Valilik açıklaması geldi

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava Sinop'ta da kendisini hissettiriyor.

Öğrenciler ise kar yağışıyla birlikte okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor.

Kar tatili hakkında resmi açıklama ise Sinop Valiliği'nden geldi.

SİNOP'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sinop'ta kar ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde yarın taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Bu doğrultuda, Türkeli ilçesinde ilçe genelinde tüm okullarda, Ayancık ve Erfelek ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Gerze, Boyabat, Dikmen ve merkez ilçede ise kısmi olarak 30 Aralık Salı günü taşımalı eğitime ara verilmiştir."