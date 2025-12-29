Kastamonu 30 Aralık yarın okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması

Kastamonu'da etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle öğrencilerin kar tatili beklentisini yükseltiyor.

Kar yağışıyla beraber okulların tatil edilip edilmediği de merak edilirken, resmi açıklamalar ise yapıldı.

KASTAMONU 30 ARALIK YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu'da kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma oluştuğu belirtildi.

Yapılan açıklamada "30 Aralık Salı günü ilimiz merkezinde örgün ve yaygın, resmi ve özel tüm okullarımızda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." İfadelerine yer verildi.

Eğitim öğretime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.