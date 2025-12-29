Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Kastamonu 30 Aralık yarın okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması

Ülke genelini etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava ile birlikte, birçok ilde valilikler tatil duyurularını yapmaya devam ediyor. Kastamonu'da da kar yağışı etkili olurken öğrenciler yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.12.2025
20:29
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
20:29

Kastamonu'da etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle öğrencilerin kar tatili beklentisini yükseltiyor.

Kar yağışıyla beraber okulların tatil edilip edilmediği de merak edilirken, resmi açıklamalar ise yapıldı.

KASTAMONU 30 ARALIK YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu'da kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma oluştuğu belirtildi.

Kastamonu 30 Aralık yarın okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması

Yapılan açıklamada "30 Aralık Salı günü ilimiz merkezinde örgün ve yaygın, resmi ve özel tüm okullarımızda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." İfadelerine yer verildi.

Eğitim öğretime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

#Yaşam
