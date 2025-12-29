Bolu’da kar tatili uzatıldı mı? 30 Aralık Bolu okullar tatil mi?

Bolu'da 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle, 29 Aralık Pazartesi günü için okullar tatil edilmişti.

Bolu’da kar yağışı etkisini koruyor.

Bolu’da etkisini giderek çoğaltan yoğun kar yağışı, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışıyla birlikte birçok noktada ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

30 ARALIK BOLU’DA KAR TATİLİ UZATILDI MI?

Bolu Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle, 30 Aralık Salı günü eğitim-öğretime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 30 Aralık Salı günü, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil olmak üzere eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.

Öte yandan, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.