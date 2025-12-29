30 Aralık yarın Siirt’te okullar tatil edildi mi? Valilikten açıklama

Siirt’te bugün okullar tatil edilmişti.

Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Kar yağışı ve buzlanma riskine vurgu yapılan açıklamada, bugün kent genelindeki bütün okullarda öğleden sonra eğitime ara verildiği bildirildi.

SİİRT'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Siirt Valiliği'nden de il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları ile meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, vatandaşlar ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla bazı önlemler alındığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, 30 Aralık Salı günü ilimiz genelindeki resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Siirt kent merkezinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları, kuvvetli kar yağışı ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kent merkezin her türlü motosiklet aracı ile kuryelerin trafiğe çıkışı, ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Ayrıca, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ile malûl, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur"