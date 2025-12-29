Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Diyarbakır’da yarın okullar tatil edildi mi? 30 Aralık valilik açıklaması

Diyarbakır'da hava sıcaklıkları eksi derecelere kadar inerken, kar yağışıyla birlikte etkisini artıran soğuk hava gözleri valilikten gelecek tatil duyurusuna çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün peş peşe yaptığı uyarıları tatil beklentilerini de artırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 18:38
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 18:38

Olumsuz hava şartları Diyarbakır’da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı, kuvvetli rüzgâr ve don tehlikesi nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

Karayolları Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Diyarbakır–Siverek, Diyarbakır–Silvan, Diyarbakır–Bismil, Diyarbakır–Bingöl, Diyarbakır–Mardin ve Diyarbakır–Elazığ devlet yolları ile Kuzeybatı ve Güneybatı Çevre Yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiği bildirildi.

Diyarbakır’da yarın okullar tatil edildi mi? 30 Aralık valilik açıklaması

DİYARBAKIR’DA YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Diyarbakır’da yarın okullar tatil edildi mi? 30 Aralık valilik açıklaması

"İlimiz genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle; vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla 30 Aralık 2025 Salı günü (1 gün süreyle) il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir.

Aynı gün, hamile ve engelli kamu personelimiz idari izinli sayılacaktır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
30 Aralık yarın Siirt’te okullar tatil edildi mi? Valilikten açıklama
Bolu’da kar tatili uzatıldı mı? 30 Aralık Bolu okullar tatil mi?
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.