Diyarbakır’da yarın okullar tatil edildi mi? 30 Aralık valilik açıklaması

Olumsuz hava şartları Diyarbakır’da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı, kuvvetli rüzgâr ve don tehlikesi nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

Karayolları Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Diyarbakır–Siverek, Diyarbakır–Silvan, Diyarbakır–Bismil, Diyarbakır–Bingöl, Diyarbakır–Mardin ve Diyarbakır–Elazığ devlet yolları ile Kuzeybatı ve Güneybatı Çevre Yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiği bildirildi.

DİYARBAKIR’DA YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle; vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla 30 Aralık 2025 Salı günü (1 gün süreyle) il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir.

Aynı gün, hamile ve engelli kamu personelimiz idari izinli sayılacaktır."