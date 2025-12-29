Roblox açılacak mı ne zaman? 2026 Roblox son durum

Çevrimiçi oyun ve oyun geliştirme platformu olan Roblox'a 7 Ağustos'tan itibaren erişim sağlanamıyor.

2026 yılına girilirken Roblox'a getirilen erişim engeli tekrar gündeme geldi.

ROBLOX AÇILACAK MI NE ZAMAN?

Roblox’un Türkiye’de ne zaman erişime yeniden açılacağı konusunda resmi bir tarih paylaşılmadı.

Abdulkadir Uraloğlu, en son Roblox yönetimiyle görüşmelerin devam ettiğini belirterek, sakıncalı içeriklerin kaldırılması ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekmişti.

Ancak, platformun yetkilileri ile Türk yetkililer arasında süren görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, Roblox’un kısa bir süre içinde yeniden erişime açılabileceği öngörülmektedir.

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Roblox’a erişim engeli, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 7 Ağustos 2024 tarihli kararıyla alındı.

Mahkeme, platformda yer alan bazı oyun ve içeriklerin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimine zarar verebileceği yönünde tespitlerde bulundu.

Özellikle: