TGRT Haber
SON DAKİKA!
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Roblox açılacak mı ne zaman? 2026 Roblox son durum

Türkiye'de 7 Ağustos 2024'te erişime engellenen popüler oyun platformu Roblox’un ne zaman açılacağı, aradan geçen zamana rağmen oyuncuların gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.

Roblox açılacak mı ne zaman? 2026 Roblox son durum
Çevrimiçi oyun ve oyun geliştirme platformu olan Roblox'a 7 Ağustos'tan itibaren erişim sağlanamıyor.

2026 yılına girilirken Roblox'a getirilen erişim engeli tekrar gündeme geldi.

Roblox açılacak mı ne zaman? 2026 Roblox son durum

ROBLOX AÇILACAK MI NE ZAMAN?

Roblox’un Türkiye’de ne zaman erişime yeniden açılacağı konusunda resmi bir tarih paylaşılmadı.

Abdulkadir Uraloğlu, en son Roblox yönetimiyle görüşmelerin devam ettiğini belirterek, sakıncalı içeriklerin kaldırılması ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekmişti.

Ancak, platformun yetkilileri ile Türk yetkililer arasında süren görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, Roblox’un kısa bir süre içinde yeniden erişime açılabileceği öngörülmektedir.

Roblox açılacak mı ne zaman? 2026 Roblox son durum

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Roblox’a erişim engeli, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 7 Ağustos 2024 tarihli kararıyla alındı.

Mahkeme, platformda yer alan bazı oyun ve içeriklerin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimine zarar verebileceği yönünde tespitlerde bulundu.

Özellikle:

  • Zararlı içerikler,
  • Şiddet unsurları,
  • Dijital güvenlik tehditleri kararda önemli rol oynadı.
