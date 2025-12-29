Menü Kapat
Yaşam
 Banu İriç

Kar yağışı pek çok noktada ulaşımı durdurdu: AFAD çalışmaları duyurdu

Türkiye'nin çok sayıda noktası kar yağışının etkisi altına girdi. Bazı bölgelerde yol kapandı, vatandaşlar kar altında araç içinde mahsur kaldı. AFAD ve Kızılay'ın sıkıntılı noktalarda çalışmaları sürüyor.

29.12.2025
29.12.2025
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yakın takipte. Kar yağışı sebebiyle kapanan yollarda vatandaşlara yardım eli uzatılıyor.

Kar yağışı pek çok noktada ulaşımı durdurdu: AFAD çalışmaları duyurdu

KURUMLAR KOORDİNASYON HALİNDE

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu illerde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerekli çalışmaların yürütüldüğü, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri'nde kurumlar arası koordinasyonun sağlandığı belirtildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Bolu/Gerede-Karabük-Çankırı/Çerkeş yollarında, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü aktarılan açıklamada, yolda kalan vatandaşlara AFAD ve Kızılay ekiplerince gerekli desteklerin sağlandığı kaydedildi.

Kar yağışı pek çok noktada ulaşımı durdurdu: AFAD çalışmaları duyurdu

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"AFAD tarafından 178 personel ve 47 araç, Türk Kızılay tarafından ise 16 personel ve 4 araç, Bolu-Gerede, Karabük ve Çankırı-Çerkeş'te sahada görev yapmaktadır. Yolda mahsur kalan vatandaşlarımıza 782 kumanya ve 600 battaniye yardımı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın, başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile yerde kar örtüsü olan yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz. Gelişmeler takip edilmektedir."

Paylaşımda, ekiplerin sahadaki çalışmalarına ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

#Yaşam
