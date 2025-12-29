Kar tatili yarın da sürecek! Bir ilimizde okullar tatil edildi

Bolu güne beyaz örtüyle uyanırken, kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte beklenen karar Valilikten geldi. Kent merkezinde ve ilçelerde ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı, eğitim trafiğine bir kez daha engel oldu.

Bolu Valiliği, olumsuz hava koşullarının devam etmesi üzerine il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün daha ara verildiğini kamuoyuyla paylaştı.

TATİL SADECE OKULLARLA SINIRLI KALMADI

Valilik tarafından yapılan resmi açıklamada, kent genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve gece saatlerinde beklenen şiddetli buzlanma riski nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi. Bu kapsamda 30 Aralık Salı günü il genelindeki resmi ve özel tüm kademelerdeki okulların yanı sıra özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve müftülüğe bağlı Kur'an kurslarında da eğitime ara verildi.

KAMU KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN HAMİLE VE ENGELLİ VATANDAŞLAR İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Hava şartlarının oluşturduğu zorluklar sadece öğrencilerle sınırlı kalmadı. Valilik, ulaşımda güçlük çekebilecek kamu personelini de kapsayan bir karar alarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli çalışanların aynı gün bir gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.

Bolu’da dondurucu soğuklar ve yoğun yağışın dün itibarıyla başlamasıyla birlikte okullar bugün de tatil edilmişti. Meteoroloji yetkilileri, özellikle sabah saatlerinde görülecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyarmaya devam ediyor.